NBA Playoffs: LeBron James verlässt verärgert PK nach Niederlage gegen Denver Nuggets: "Was passiert hier?"

Auch nach dem Aufeinandertreffen zwischen Philadelphia und New York (101:104) hatte es Diskussionen gegeben. "Ich habe eine Auszeit gefordert, der Schiedsrichter hat mich angeschaut und ignoriert", sagte Sixers-Trainer Nick Nurse: "Danach habe ich erneut eine Auszeit gefordert", so Nurse, dieser Versuch sei ebenfalls erfolglos gewesen: "Vielleicht muss ich auf das Feld rennen, um Aufmerksamkeit zu bekommen."

Philadelphia hatte 47 Sekunden vor Schluss mit 101:96 geführt, und doch verloren. Nurse wollte in der heißen Phase noch einmal auf seine Spieler einwirken, bekam aber nach eigenen Angaben keine Gelegenheit dazu. Laut ESPN will der Klub bei der NBA wegen der Schiedsrichterleistungen in den ersten beiden Spielen eine Beschwerde einlegen. New York führt in der Serie 2:0.