NBA Playoffs: Joel Embiid schäumt nach kontroversen Ende bei den Knicks - Sixers legen wohl Beschwerde ein

Philadelphia 76ers wollen Beschwerde einlegen

Laut Informationen von ESPN haben die Sixers bereits Beschwerde gegen die Linie der Referees in den ersten beiden Spielen in New York eingelegt. Das ist allerdings nichts Neues, vor allem nicht, da Daryl Morey die Geschicke in Philadelphia leitet. Schon zu Rockets-Zeiten soll sich der heutige Sixers-Präsident mehrmals für die Schiedsrichter in Playoff-Spielen echauffiert haben.

Auch Coach Nick Nurse schlug in eine ähnliche Kerbe wie sein Superstar. "Ich habe eine Auszeit angezeigt. Der Schiedsrichter hat mich angeschaut und einfach ignoriert", meckerte Nurse. Die Sixers liegen nun 0-2 in der Serie zurück, zumindest wechselt die Serie nun nach Philadelphia für die kommenden beiden Partien, was auch Embiid ein wenig optimistisch stimmt.

"Wir werden diese Serie noch gewinnen", war sich der Center sicher, der in Spiel 2 34 Punkte verbuchte, aber weiterhin mit Knieproblemen zu kämpfen hat. "Wir werden das gewinnen, wir wissen, was wir machen müssen, um unsere Probleme zu beheben. Heute waren wir besser und wir werden noch besser sein. Wir sind das bessere Team und wir werden weiter kämpfen."

Spiel 3 der Serie findet in der Nacht auf Freitag um 1.30 Uhr deutscher Zeit statt.