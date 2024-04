"Dann ist dein Job nicht sicher": Lakers-Coach Darvin Ham angeblich auf dem Hot Seat

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. "Wenn du der Head Coach der Los Angeles Lakers bist und in der ersten Runde gesweept wirst oder nach fünf Spielen ausscheidet, dann ist dein Job nicht sicher", erklärte Woj bei NBA Countdown und merkte an, dass Hams Arbeit in der Offseason noch einmal unter die Lupe genommen wird.

Die Lakers gewannen in die Saison zwar mit 47 Spielen vier mehr Partien als im Vorjahr, allerdings erreichte die Mannschaft um LeBron James und Anthony Davis in der Saison 2022/23 die Conference Finals, wo man gegen die Denver Nuggets in vier Spielen chancenlos war.

In diesen Playoffs warteten die Nuggets bereits in Runde eins und die Lakers verloren wieder die ersten drei Spiele, bevor man in Spiel 4 zumindest einen Sweep abwenden konnte. Spiel 5 wird allerdings in Denver ausgetragen, hier haben die Nuggets die Chance, die Serie vorzeitig zu beenden.

Als möglichen Nachfolger von Ham brachte Wojnarowski Mike Budenholzer ins Spiel, der zuletzt fünf Jahre bei den Milwaukee Bucks an der Seitenlinie stand und 2021 eine Championship gewann. Nach einem enttäuschenden Erstrundenaus gegen Miami im Vorjahr musste der frühere Hawks-Coach aber seinen Hut nehmen. Der Newsbreaker schränkte allerdings ein, dass Budenholzer womöglich zu teuer für die Lakers sein könnte.