"Einfach nur unglaublich": Franz Wagner verzückt mit Gala Orlando Magic und Bruder Moritz

© getty

Können die Wagner-Brüder nun auch in Cleveland liefern?

Vor allem Cavs-Sixth-Man LeVert hatte Wagner als offensichtlichen Schwachpunkt ausgemacht, dazu holte Wagner auch immer mal wieder Donovan Mitchell ins Play, um mit seiner Größe einfach über den All-Star zu werfen. Dies tat er vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit, als Orlando seinen Run startete. Wagner erzielte dabei 10 Punkte in nur fünf Minuten, letztlich waren es 23 (9/10 FG) in den zweiten 24 Minuten.

Nun gilt es für die Magic diese Leistungen auch in Cleveland zu zeigen. Zwei Chancen hat Orlando noch, um das benötigte Erfolgserlebnis in der Fremde zu holen. Vor allem für Moritz Wagner dürfte es wieder ein heißer Tanz werden, seit Spiel 1 ist der Big Man dort so etwas wie der Staatsfeind Nr. 1. Davon beeinflussen wird sich Wagner nach eigener Aussage aber nicht: "Das mag wie ein Klischee klingen, aber ich will wirklich nur von Spiel zu Spiel schauen. Wir haben so viel zu beachten und da hilft es nicht, wenn man sich in Nebenkriegsschauplätzen verstrickt. Das ist was für euch", meinte der Weltmeister im Postgame-Interview mit Bally Sports.

Spiel 5 der Serie findet erst in der Nacht auf Mittwoch statt, bis dahin wird sich Moritz wohl nicht nur auf der Autofahrt einiges von seinem Bruder anhören müssen. Solange Orlando aber gewinnt, wird er es verschmerzen können.