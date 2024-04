Ein Nobody macht 50 Punkte in einem Spiel: Die überraschendsten Scoring-Explosionen

Damit ist Flynn der neue Rekordhalter für ein 50-Punkte-Spiel mit dem niedrigsten Karriere-Punkteschnitt. Er ist zudem der erste Bankspieler, der ein 50-Punkte-Spiel bei einer Feldwurfquote von mindestens 70 Prozent auflegte (18/25 FG).

Überhaupt es erst das dritte 50-Punkte-Spiel eines Reservisten seit 1970. Zuvor war dies lediglich Nick Anderson für Orlando (1993) und Jamal Crawford für Phoenix im letzten Heimspiel von Dirk Nowitzki für die Dallas Mavericks im Jahr 2019 gelungen.

"Es ist schwierig für mich, am Ende des Tages will ich das Spiel ja auch gewinnen", meinte Flynn. "Den Moment nehme ich aber mit und in ein paar Tagen wird es sich richtig gut anfühlen." Der 25-Jährige wurde im Draft 2020 von den Toronto Raptors an Position 29 gezogen, konnte sich in der NBA aber noch nicht so richtig durchsetzen. In der laufenden Saison wurde der Guard von den Toronto Raptors nach New York getradet, nach 14 Spielen für die Knicks schickten diese ihn vor der Trade Deadline weiter nach Detroit.

Mit durchschnittlich 5,2 Zählern hat Flynn nun den niedrigsten Karriereschnitt eines NBA-Profis mit einem 50-Punkte-Spiel. Hier noch die anderen Spieler, die vor ihrer Explosion weniger als 10 Zähler pro Partie markierten, aber zumindest einmal im 50-Punkte-Klub auftauchten.