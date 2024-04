Bärenstarke Wagner-Brüder bescheren Orlando Magic Big Point im Playoff-Rennen - Lakers und Suns wahren Chance auf Platz sechs

Die Orlando Magic haben mit einem Sieg in New Orleans einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Playoffs gemacht. Franz und Moritz Wagner spielen stark, der jüngere Wagner-Bruder beendet dabei seinen Shooting Slump. Die Los Angeles Lakers und die Phoenix Suns feiern Siege und wahren sich damit die Chance, noch Platz sechs zu erreichen.

