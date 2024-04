NBA - Durchfall, Gesichtsfrakturen, Virus: Der Playoff-Fluch von Joel Embiid

Sixers: Ist es Zeit für einen Strategie-Wechsel?

Wenn die Sixers etwas gut machen, dann wie sie Brunson verteidigen. Philadelphia schaffte es immer wieder, Brunson zu etwas überhasteten Würfen zu zwingen, weil sie vor allem von hinten für Druck sorgen, wenn der All-Star sein Büro in der Mitteldistanz betritt. Vor allem Maxey gelangen so schon Blocks, allerdings sorgte es auch dafür, dass Spieler wie Josh Hart an der Dreierlinie völlig frei blieben.

Aufgrund seiner Quote von 30 Prozent während der Saison ein guter Schachzug, doch derzeit steht Hart bei 8/15 von draußen. Vermutlich wird es Coach Nick Nurse zunächst einmal dabei belassen, auch weil Rollenspieler traditionell auswärts schlechter treffen.

2-0 klingt aus Sixers-Sicht zwar nicht gut, doch von all den Serien, die bislang so gelaufen sind, ist diese enger als keine andere. Philly ist nun Außenseiter, wirklich zu verlieren haben sie nichts mehr. Und vielleicht ist es genau das, was Joel Hans Embiid braucht, um endlich den Playoff-Fluch zu besiegen.