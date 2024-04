"Müssen ihn unter allen Umständen schützen": Luka Doncic hat einen neuen Bodyguard

Sinnbildlich dafür stand Washington, dem offensiv zwar nicht viel gelang, der aber dafür immer wieder Plays in der Defensive machte und die Stars der Clippers in Schach hielt. "Er stachelt uns immer an", verriet Center Dereck Lively II. "Er ist der Lautsprecher in unserem Team und wir stehen voll hinter ihm. Er redet beständig in der Defense und läuft konsequent in Transition."

Genau das hatten sich die Mavs von ihm erhofft, als man ihn für Grant Williams und Seth Curry sowie einen Erstrundenpick aus Charlotte loseiste. Ein Deal mit Risiko, schließlich hatte Washington keinerlei Postseason-Erfahrung und war auch nur bedingt für seine Verteidigung bekannt.

In Dallas hat der 25-Jährige aber endlich eine klare Rolle und zeigte sich bislang vor allem am hinteren Ende des Feldes konstant. "Dass ich in meiner Heimat Dallas die Chance bekomme, erstmals in den Playoffs zu spielen, bedeutet so viel für mich", hatte der gebürtige Texaner vor dem Spiel betont. "Für mich schließt sich hier ein Kreis - ich konnte vergangene Nacht kaum schlafen."