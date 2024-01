NBA - Vorsätze für das neue Jahr: Verschwendet nicht den Spätherbst von LeBron James

Philadelphia 76ers

Vorsatz: Der nächste Move muss sitzen

Philly hat den MVP in seiner Prime und kommenden Sommer Cap Space und Unmengen an Optionen, den Kader so gut es geht aufzustellen. Es könnte das entscheidende Jahr in der Ära Joel Embiid werden. In der Vergangenheit waren die Entscheidungen oft nicht glücklich, nun hält aber Daryl Morey die Zügel in der Hand. Zwar wartet auch er noch auf einen Titel, doch wenn jemand Embiid das passende Personal an die Seite stellen kann, dann der erfahrene GM.