NBA - Rookie Watch: Victor Wembanyama verliert den Top-Spot - Heat-Rookie begeistert

Die Rookie Watch ist zurück und beleuchtet dabei nicht nur Victor Wembanyama. Der Franzose hat es bei den San Antonio Spurs nicht leicht und verliert auch darum seinen Top-Spot im Rennen um den besten Rookie des Jahres.

Auch abseits der großen Namen macht diese Rookie Class wieder richtig Spaß. Bevor wir zu unserer Top 5 kommen, handeln wir mal einige Namen im Schnelldurchlauf mit ein paar kurzen Gedanken ab.

© getty Bilal Coulibaly (Washington Wizards) Ein defensiv-orientierter Wing bei einem der schlechtesten Teams der Liga? Klar, produziert kaum Schlagzeilen, doch wer genau hinschaut, sieht beim Franzosen jede Menge gute Ansätze. Klar, Defensiv-Rating ist ein Team-Stat, doch dass ausgerechnet Coulibaly das beste D-Rating aller Rotationsspieler hat (115,8), ist kein Zufall. Coulibaly ist lang, kann Druck auf Ballhandler erzeugen und ist in Transition brandgefährlich. Das ist zumindest mal ein guter Start. Jordan Hawkins (New Orleans Pelicans) Über ihn hatten wir an dieser Stelle schon ein bisschen ausführlicher berichtet, nun ist seine Rolle nach der Rückkehr von C.J. McCollum wieder etwas kleiner geworden. Sein Wurf bleibt eine Waffe, seine Defense dagegen ein Problem. Mal sehen, ob es in den kommenden Wochen wie in Sacramento weiter DNPs hagelt. Hawkins sollte dennoch eine Zukunft in der NBA haben.

© getty Cason Wallace (Oklahoma City Thunder) Und noch ein Guard, der sich bisher über Defense definiert. Wallace hat eine Usage-Rate wie früher diverse Thunder-Flügel (10,6 Prozent ist P.J.-Tucker-Range), außer Blöcke setzen und Spot-Ups nehmen fällt für ihn offensiv wenig ab. Das erledigt der frühere Kentucky-Guard aber gewissenhaft und reibt sich in der Defense auf. Steht er zusammen mit SGA auf dem Feld, haben die Thunder ein Net-Rating von +17. Brandin Podziemski (Golden State Warriors) "Rookies machen Plays nicht kaputt, sie versauen sie. Er macht das nicht". Mehr Lob für Podziemski kann man von Draymond Green nicht erhalten und auch Coach Steve Kerr betonte zuletzt, dass Podziemski seine Spielzeit erhalten werden. Der Guard ist eine komplette 360-Grad-Wende zu den Drafts in den Vorjahren, als Golden State einen rohen Youngster nach dem anderen wählte. Podziemski ist dagegen 20 Jahre alt und hat nun schon mehrfach solide Spiele gemacht. Das Highlight war natürlich die 23-Punkte-Performance gegen die Wolves, was im Drama um Green fast schon ein bisschen unterging. Ausar Thompson (Detroit Pistons) Über Thompson haben wir in der ersten Rookie Watch schon etwas ausführlicher geschrieben, seitdem gab es einige Probleme. Coach Monty Williams reduzierte die Spielzeit gewaltig, nun kommt der Flügel nur noch von der Bank. Turnover und unnötige Fouls schießen dem Coach zuletzt gewaltig auf, das führte zur "Verbannung". Ob das wirklich im Sinne der Franchise ist? Das weiß wohl nur Williams, doch nach 18 Niederlagen in Folge scheint ein gewisser Aktionismus unumgänglich.

© getty Platz 5: Dereck Lively II (Dallas Mavericks) Draft: 12. Pick

12. Pick Position: Center Dereck Lively II: Seine Stats für die Dallas Mavericks / Spiele MIN PTS FG% REB AST BLK Saison 18 25,0 8,7 72,9 7,6 1,2 1,6 seit 10.11. 11 25,7 8,5 70,0 7,5 1,3 1,9 Gewissermaßen ist die Aufgabe von Lively II ein wenig undankbar. Die Mavs wollen Spiele gewinnen und gleichzeitig den Center entwickeln. Das ist ein schmaler Grat, aber Lively hat sich festgespielt und es machte sich sofort bemerkbar, als der Rookie zwei Spiele verpasste. Sowohl gegen die Clippers als auch die Raptors fehlte Dallas Länge unter dem Korb, genau das liefert Lively. Natürlich macht Lively weiterhin Fehler, aber es ist ermutigend, dass der Center sowohl im Drop als auch aggressive Pick'n'Roll-Defense in Ansätzen spielen kann. Dazu verwertet Lively am Ring weiterhin fast alles (85 Prozent), wobei mehr als die Hälfte seiner Abschlüsse Dunks sind. Es hilft, wenn Luka Doncic dir punktgenaue Zuspiele serviert.

© getty Platz 4: Brandon Miller (Charlotte Hornets) Draft: 2. Pick

2. Pick Position: Guard/Forward Brandon Miller: Seine Stats für die Charlotte Hornets / Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST Saison 17 31,5 14,2 44,7 39,0 4,2 2,1 seit 10.11. 10 31,8 15,0 45,0 42,9 3,9 2,4 Hat ein Nr.2-Pick in der Vergangenheit weniger Hype als Miller erhalten? Zugegeben, die Summer League sowie die ersten Partien waren keine Offenbarung, doch Miller hat sich in einer schwierigen Situation in Charlotte etwas freigeschwommen und profitiert dabei auch ein wenig von den Verletzungen von zunächst Terry Rozier und nun LaMelo Ball. So darf sich Miller ein wenig ausprobieren und verbringt erstaunlich viel Zeit auf der Zwei. Interessant ist dabei auch, dass Coach Steve Clifford Miller vertraut, Abend für Abend Point Guards zu checken. Die Resultate schwanken hier, doch seiner Entwicklung wird es nicht schaden. Offensiv kommt Miller meist nach Screens an den Ball, hier sticht sein Movement-Shooting heraus. Außerdem: Nach katastrophalen Quoten am Ring auf dem College, trifft Miller immerhin 61 Prozent am Korb in der NBA. Das ist unterdurchschnittlich, aber besser als befürchtet.

© getty Platz 3: Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat) Draft: 18. Pick

18. Pick Position: Forward Jaime Jaquez Jr.: Seine Stats für die Miami Heat / Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST Saison 21 27,0 12,1 52,0 38,5 3,7 2,5 seit 10.11. 13 32,1 15,5 52,6 44,4 4,2 2,9 Die Miami Heat haben scheinbar (mal wieder) einen Steal gelandet. Und man hätte es schon ahnen können, schließlich schreit das Spiel des Forwards nur so nach "Heat-Spieler". Es ist beinahe schon ein Klischee, aber Jaquez Jr. ist einfach ein Baller mit vielen verschiedenen Qualitäten, der nicht besonders heraussticht, dafür aber kaum Schwächen in seinem Spiel hat. Wobei, so ganz stimmt es nicht: Jaquez hat ein Old-School-Game, operiert viel aus dem Post dank seiner überragenden Fußarbeit. Man kann fast sagen, dass Jaquez in dieser Hinsicht ein Jimmy Butler light ist. Man nehme nur diesen Wurf aus dem Spiel gegen die Bucks. Mehr Jimmy Buckets geht hier nicht. Jaquez kommt über seine Fundamentals, ist ein energischer Driver und trifft seine Catch-and-Shoot-Versuche annehmbar (bisher 40 Prozent). Es sind Qualitäten, die jedes gute Team braucht. Rollenspieler, die mit dem Ball etwas anfangen können und Stars entlasten. Defensiv ist es ein bisschen schwieriger, hier macht sich dann doch die fehlende Athletik bemerkbar, sei es durch Drives oder Jumper, die Jaquez nicht wirklich schwer macht. Im Team-Verbund passt es aber, auch das ist für die Heat essentiell. Jaquez ist gekommen um zu bleiben und es zeigt, warum die Heat den Mexikaner nicht in einem Damian-Lillard-Trade abgeben wollten.

© getty Platz 2: Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) Draft: 1. Pick

1. Pick Position: Forward/Center Victor Wembanyama: Seine Stats für die San Antonio Spurs / Spiele MIN PTS FG% 3P% REB AST BLK Saison 19 30,2 18,9 43,2 26,5 9,7 2,5 2,6 seit 10.11. 11 30,9 19,0 42,6 24,6 10,5 3,0 2,8 15 Pleiten am Stück sind schon bitter für die Spurs, das war aber zu befürchten. Diese Spielzeit ist ein einziges Experimentierfeld für Wembanyama, der entsprechend schwankend agiert. Wemby legt zwar fast 20/10 im Schnitt auf, seine Quoten sind aber schwach, dazu kommen über 3 Ballverluste pro Spiel. Kein Wunder, schließlich muss der Franzose viel für sich selbst kreieren und so weit ist er für den Moment noch nicht. Vor allem beim Handling besteht viel Luft nach oben, dazu kommt die Verlockung, dass Wemby über jeden Gegenspieler einfach hinwegwerfen kann. So nimmt Wemby nur 31 Prozent seiner Versuche am Ring (rund 4 Versuche pro Spiel), das ist natürlich nicht optimal. Der 19-Jährige ist zwar in der Lage, all die schweren Würfe zu treffen, aber das ist es nicht, was Wembanyama zu so einem einzigartigen Spieler macht. Früher oder später werden die Spurs einen echten Point Guard haben, der es Wemby leichter machen sollte. Wie zu erwarten war, ist Wembanyamas Einfluss auf die Defense höher. Als Help Defender ist er bärenstark und seine Länge erlaubt es ihm, stets im Play zu bleiben, obwohl er zuvor vielleicht nicht optimal verteidigt. Man möchte sich gar nicht ausdenken, wie dominant Wembanyama hier sein kann, wenn er denn die dunklen Künste von NBA-Defense wirklich beherrscht.