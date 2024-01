NBA - Trade Deadline Preview Southeast Division mit den Orlando Magic: Moritz Wagner muss um seinen Platz zittern

So richtig rund läuft es für den Vorjahresfinalisten derzeit noch nicht. Betrachtet man allerdings die Prognosen vor Saisonbeginn, so machen sich die Miami Heat mal wieder besser als erwartet, auch wenn zuletzt vor allem die Offense ins Stocken geraten ist (nur Platz 26 in den vergangenen beiden Wochen). Generell haben uns die vergangenen Jahre aber gezeigt: Mit diesem Team ist immer zu rechnen! Die Finals der vergangenen Saison machten eines aber ebenso deutlich: Miami fehlt ein weiterer Star im Team, der kreieren kann, wenn es offensiv nicht rund läuft. Zuletzt wurden die Heat immer wieder mit Atlantas Dejounte Murray in Verbindung gebracht, der diese Probleme möglicherweise lösen könnte.

Was aber ebenfalls durchsickert, ist, dass Miami keine "aggressiven Vorstöße" unternimmt. Mit Tyler Herro hat man schließlich wieder einen Scorer in den Reihen, der in der entscheidenden Playoff-Phase 2023 noch verletzungsbedingt gefehlt hatte. Ob er allerdings die Lösung ist?

Eine Problematik des kommenden Jahres findet sich bei Miami jedoch auf der Point Guard-Position. Kyle Lowry, der aktuell noch knapp 30 Millionen Dollar der Gehaltsliste einnimmt und kaum noch am Spiel teilnimmt, besitzt einen auslaufenden Vertrag, im Prinzip ist er nur noch ein fetter Trade-Chip.

Die Heat werden wieder nach Stars schauen, schließlich haben sie noch immer das Paket zur Verfügung, welches Portland für Damian Lillard nicht genug war. Neben Murray schwirren auch die Namen von Donovan Mitchell (Cavs), Zach LaVine (Bulls) oder auch DeMar DeRozan (Bulls) immer wieder durch den Orbit. Man sieht hier einen Trend, Miami braucht einen dynamischen Scorer, dann ist vielleicht auch in diesen Playoffs wieder eine Überraschung möglich, auch wenn Jimmy Butler (34) nicht jünger wird.