NBA - Trade-Gerüchte: Dallas Mavericks schielen wohl auf Kyle Kuzma

Toronto Raptors könnten Bruce Brown erneut traden

Nach der Partie der Raptors bei den Knicks betrieb der frisch von den Indiana Pacers erworbene Bruce Brown fleißig Eigenwerbung für einen gehandelten Trade zu den Knicks. "Ich spiele sehr hart an beiden Enden des Feldes. Ich kann das machen, was auch immer [Coach Tom Thibodeau] von mir braucht." Deutlicher geht es kaum, nachdem Adrian Wojnarowski (ESPN) am Freitag berichtet hatte, dass zahlreiche Team an Brown interessiert sind.

Laut Brown hatten die Knicks auch schon im Sommer Interesse, allerdings konnten sie das Angebot der Pacers (2 Jahre, 45 Millionen Dollar) nicht mitgehen. Neben den Knicks wurde Brown auch mit den Los Angeles Lakers in Verbindung gebracht, laut Stein wollen die Raptors einen Erstrundenpick sowie einen "Qualitätsspieler" im Gegenzug.

Los Angeles Lakers ziehen auch Wizards-Duo in Betracht

Die Gerüchteküche rund um die Lakers brodelt gewaltig, immer wieder fällt der Name von Dejounte Murray. Möglicherweise steht aber auch eine kleinere Lösung im Raum. Wie Dan Woike (L.A. Times) meldet, beschäftigen sich die Lakers wohl auch mit Tyus Jones und Daniel Gafford von den Washington Wizards.

Weitere mögliche Kandidaten, die Woike in seinem Artikel nannte, sind Terry Rozier (Hornets), Royce O'Neale und Dorian Finney-Smith (beide Nets).