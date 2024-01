"Warum sollte ich nicht in der GOAT-Debatte sein?" - Kevin Durant kennt den Grund

In einem Interview mit Duane Rankin (Arizona Republic) sprach Durant über diesen Umstand. "Warum sollte ich nicht Teil dieser Diskussion sein?" Das ist die Frage, die du stellen musst. Warum nicht? Was habe ich im Gegensatz zu den anderen nicht erreicht?"

Diese Fragen stellte Durant im Hinblick auf die GOAT-Debatte in den Raum, um dann selbst die Antwort zu geben. "Weil ich zu den Warriors gegangen bin". Es ist die Zeit, in der Durant seine einzigen beiden Titel gewann, 2017 und 2018 wurde KD jeweils mit Finals-MVP-Award ausgezeichnet und nicht etwa Stephen Curry, der laut Shaquille O'Neal ebenfalls in der Diskussion um den besten Spieler aller Zeiten sein sollte.