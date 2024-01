NBA Trades, News und Gerüchte: Los Angeles Lakers intensivieren Bemühungen um Murray - Mehrere Teams an Dennis Schröder interessiert

© getty

NBA: Golden State Warriors unter Interessenten für Kyle Kuzma

18 Siege bei 22 Niederlagen und Platz zwölf in der Western Conference - die Golden State Warriors bleiben in dieser Saison deutlich hinter ihren Erwartungen zurück. Kein Wunder, dass man sich in San Francisco mit Möglichkeiten für ein Upgrade des Kaders beschäftigt.

Wie Michael Scotto von HoopsHype berichtet, gibt es derzeit mehrere Interessenten für Kyle Kuzma von den Washington Wizards, zu denen auch die Golden State Warriors gehören. Des Weiteren sollen sich auch die Memphis Grizzlies und die San Antonio Spurs nach dem Forward erkundigt haben.

Die Wizards wiederum fordern im Austausch angeblich zwei Erstrundenpicks, die das Potenzial haben, in der Lotterie - also unter den ersten 14 Picks eines Drafts - zu landen. Kyle Kuzma verbuchte in den 40 Saisonspielen bislang durchschnittlich 22,2 Punkte, 6,3 Rebounds und 4,2 Assists.