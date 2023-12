Dennis Schröder im Interview: "Solange die Verträge gut sind, würde ich natürlich noch bleiben"

Dennis Schröder ist in seine elfte NBA-Saison gestartet. Bei seinem neuen Team, den Toronto Raptors, nimmt der Point Guard eine Schlüsselrolle ein - und erfüllt diese aktuell in bester Manier.

Schröder: Ja, das Essen. Ich habe hier zwar auch einen Koch, der Essen zubereitet, aber wenn man hier zum Beispiel bestellt, ist schon ein großer Unterschied bei der Qualität im Vergleich zum amerikanischen Essen erkennbar. Auch die Menschen sind hier anders. Bis jetzt fühlt es sich so an, als wären sie wirklich sehr loyal, sehr freundlich. In den USA finde ich das manchmal ein bisschen oberflächlich. Die Häuser sehen eigentlich genauso aus wie in den USA, aber manche Straßen, da denke ich mir, 'das ist vielleicht Berlin'. Aber für mich ist es so oder so egal, wo ich bin. Im Endeffekt bin ich eh nur in der Halle oder zu Hause. Aber natürlich machen wir manchmal auch ein paar Ausflüge mit der Familie.

Dennis Schröder: Toronto ist eine schöne Stadt. Wir leben ein bisschen außerhalb. Unsere Nachbarn und die Leute hier in der Umgebung sind sehr, sehr höflich. Die Kinder haben am Wasser viel Spaß, es gibt jede Menge Spielplätze und man kann viel unternehmen. Auch meine Frau Ellen findet es sehr gut. Es ist sehr europäisch. Dazu sind die Raptors eine Top-Franchise, die mich ein wenig an die Zeiten in OKC erinnert. Spielerisch versuchen wir als Team noch ein bisschen mehr zusammenfinden, aber da machen wir Fortschritte. Soweit ist alles sehr, sehr cool für mich.

Ich muss aber auch sagen, dass meine Jahre in OKC sehr viel Spaß gemacht haben. Und dann auch in Los Angeles, weil du mit LeBron James, mit dem besten Spieler auf der Welt spielst, und viel mit ihm unternommen hast. Diese Franchise hat diese Siegermentalität, das ist sehr cool gewesen. Letztlich war es bei keinem Team so, dass ich mir dachte 'Ich muss jetzt wieder zurück nach Deutschland.' Dennoch sind mir diese drei Stationen im Kopf hängengeblieben und ich denke darüber natürlich noch nach. Auch Toronto ist bisher sehr, sehr positiv. Ich hoffe, dass ich hier auch länger bleiben kann.

Schröder: Ich hatte schon ein paar Stationen, wo ich gesagt habe: 'Boah, hätte ich das genauso, dann würde ich mich freuen'. Diese Teamchemie, wie bei der Nationalmannschaft, das ist immer das, wonach ich suche. Dass es wirklich immer Spaß macht, zum Training zu kommen, dass die Leute sich freuen. Das war vor allem in meinem zweiten Jahr in Atlanta der Fall. Das hat in meinem Rookie-Jahr angefangen, aber im zweiten Jahr hat es noch mehr Spaß gemacht, weil ich dann auch gespielt habe. Die Teamchemie, die wir dort hatten, war unschlagbar - ähnlich wie bei der Nationalmannschaft diesen Sommer. Obwohl es da sogar nochmal einen Tick besser war. Dass man sowas aber auch in der NBA haben kann, war schon echt verrückt.

Von all den Mannschaften und Saisons in Ihrer Karriere, an welche erinnern Sie sich am liebsten zurück?

Schröder: Nicht wirklich. Es heißt, dass ein Spieler sich durchschnittlich drei, vier Jahre in der Liga hält. Dass ich hier als Braunschweiger in mein elftes, und dann hoffentlich in mein zwölftes Jahr gehe, das ist crazy. Meine ganze Geschichte, wie ich das von Braunschweig aus geschafft habe und immer noch hier bin, ist unglaublich. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das jeden Tag so erleben kann. Und meine Familie natürlich auch. Mein Sohn, der immer bei den Spielen ist, kann allen Spielern 'Hallo' sagen und Bilder mit dem gegnerischen Team machen. Das ist schon Wahnsinn, dass man mit seinen Kindern und der Familie solche Einblicke teilen kann.

Kommen wir zum Sportlichen. Das ist jetzt Ihre sechste Station in der Liga, Sie spielen Ihr elftes Jahr. Wenn man Ihnen 2013 gesagt hätte, dass Sie in zehn Jahren immer noch in der Liga spielen, hätten Sie das geglaubt?

© twitter.com/raptors Dennis Schröder hat einen Zweijahresvertrag bei den Toronto Raptors unterschrieben.

Dennis Schröder mit den Toronto Raptors: "Dann ist es wirklich schwer uns zu stoppen!"

Von welchen Mitspielern haben Sie am meisten mitgenommen? Wer war Ihr liebster Mitspieler?

Schröder: Jared Dudley. Er war [bei den Lakers] der, der die Mannschaft zusammengebracht und die Kommunikation an sich gerissen hat, ein toller Mitspieler. Auf jeden Fall auch Kyle Korver, Al Horford, Paul Millsap, Jeff Teague, eigentlich das ganze Atlanta-Team. Die haben mich positiv beeinflusst. Gleiches gilt für Lou Williams, der aus Atlanta kommt. Ich war damals 18, 19 Jahre alt und der hat mir dann die Stadt gezeigt, sodass ich mich dort wohlfühle. Jeff Teague hat mir beim Spielerischen sehr viel geholfen und sagte schon damals: 'Du wirst eine sehr, sehr lange Karriere haben!' Er war immer ein Supporter. Deswegen bin ich genauso ein Supporter für alle anderen, die jetzt neu reinkommen. Ich hatte einen guten Veteranen, der mir gezeigt hat, was man tun muss und dass man das natürlich auch genießen soll und muss. Das versuche ich den jungen Spielern jetzt beizubringen.

Sind in den all den Jahren Ihrer NBA-Karriere auch Freundschaften abseits des Feldes entstanden?

Schröder: Nicht sehr viele. Aber einer meiner besten Freunde ist John Jenkins. Der ist leider nicht mehr in der Liga. Der spielt jetzt bei Ignite, dem G-League-Team in Las Vegas. Außerdem würde ich noch Mike Muscala nennen, der jetzt in Washington spielt. Mit ihm wurde ich zusammen gedraftet. Wir sind weiter gut befreundet und er war auch bei meiner Hochzeit vor vier Jahren.

Kommen wir zu Ihrem aktuellen Team zurück. Hinsichtlich des Kaders ranken sich ja zahlreiche Gerüchte. Pascal Siakam und O.G. Anunoby werden nächste Saison Free Agents. Glauben Sie, dass die Raptors jetzt in dem Zustand eine relevante Rolle in den Playoffs spielen können, dass alle Teile dafür zusammen sind?

Schröder: Wir haben acht Verträge, die auslaufen. Das ist natürlich immer eine schwierige Situation. Aber ich glaube, dass wenn man alles zusammen als Team macht, die Chemie stimmt. Wenn wir zum Beispiel so spielen, wie wir das beim Sieg in Indiana gezeigt haben, dann ist es wirklich schwer, uns zu stoppen. Der Coach, Darko [Rajakovic], macht einen sehr guten Job, uns alle zusammenzuschweißen. Er hat mich dafür geholt, dass wir das Ganze zusammenbringen. Du willst deinen besten Basketball im März/Anfang April spielen und eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Das ist unser Ziel. Wir sind noch in der Findungsphase, um zu verstehen, was wir bringen müssen, um in jedem Spiel erfolgreich zu sein. Wenn wir das gefunden haben, dann ist alles möglich. Das habe ich diesen Sommer gemerkt. Wenn man wirklich Teamchemie hat, das wirklich als Team genießt und jeder Spieler sich auch wirklich in die Rolle versetzt, in der er sein will beziehungsweise der Coach will, dass er in der Rolle ist, dann kann man wirklich alles schaffen. Deswegen bin ich guter Dinge. Ich glaube, dass wir einfach Tag für Tag unseren Job machen müssen, jeder in den Spiegel gucken und sagen muss 'Okay, was kann ich bringen, um erfolgreich zu sein?' Dann funktioniert das auch.

Toronto Raptors: Diese Verträge laufen im Sommer aus

Spieler Alter Gehalt 23/24 Anmerkung Pascal Siakam 29 37,9 Mio. Unrestricted Free Agent O.G. Anunoby 26 18,6 Mio. Spieler-Option (19,9 Mio.) Gary Trent Jr. 25 18,6 Mio. Unrestricted Free Agent Thaddeus Young 35 8,0 Mio. Unrestricted Free Agent Otto Porter Jr. 30 6,3 Mio Unrestricted Free Agent Precious Achiuwa 24 4,4 Mio. Restricted Free Agent Malachi Flynn 25 3,9 Mio. Restricted Free Agent Garrett Temple 37 2,0 Mio. Unrestricted Free Agent

Glauben Sie, dass Ihr Kader im März/April, immer noch genauso aussehen wird wie in diesem Moment? Ende Februar ist die Trade Deadline.

Schröder: In den letzten zehn Jahren habe ich neun Mal gehört, dass Leute sagen, 'Dennis wird jetzt weggeschickt' und ich wurde einmal getradet. Es ist immer Gerüchteküche. Jeder schreibt, jeder will relevant sein, aber es ändert nichts. Wir in der Kabine finden uns sehr stark und ich glaube, dass wir mit dem Team viel erreichen können. Aber nichtsdestotrotz ist das auch ein Business. Und das habe ich nach zehn Jahren verstanden. Wenn sich etwas ändert, muss man nach vorne schauen und weitermachen. Im Endeffekt werden sich die Verträge nicht verändern. Das bleibt gleich. Du spielst am Ende immer noch in der NBA. Du bist immer noch einer von 400 Leuten auf der Welt, die in der NBA spielen. Natürlich ist es eine Umstellung, die du machen musst. Aber du spielst in der besten Liga der Welt und in einem Trade gehst du dann zu einem anderen Team, welches dich haben möchte. Das ist vielleicht auch nochmal eine bessere Situation für denjenigen, der getradet wird. Ich hoffe, dass das Team zusammenbleibt, aber garantiert ist nichts.