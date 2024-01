Draymond Green kehrt bei Golden State Warriors zurück: "Ich sehe mich nicht als Retter"

© getty

Draymond Green als Retter der Golden State Warriors?

Green will seinen Teil dazu beitragen, die Wende herbeizuführen: "Meine Einsatzminuten werden recht schnell ansteigen. Bis dahin will ich in meiner Zeit auf dem Court mein Bestes geben und den Funken im Team entzünden." Zwar gab sich der vierfache Champion nach dem insgesamt 18. Rauswurf seiner Karriere und der langen Sperre geläutert, doch sein Verhalten auf dem Court wolle er nicht ändern: "Ich werde mich immer lautstark äußern. Ich werde niemals aufhören zu reden - das kann kann ich gar nicht."

In den 16 Spielen ohne Green stellten die Warriors die zweitschlechteste Defense der Liga (123.8 Punkte pro 100 Ballbesitze) und ließen am Ring eine Trefferquote von 71 Prozent zu. Hier wird der Big Man eine willkommene Verstärkung sein. Aber Green selbst weiß, dass "sich nichts einfach von einem auf den anderen Moment ändert", wie er bei ESPN sagte: "Ich sehe mich nicht als Retter unserer Defense an. Aber ich kann in Sachen Kommunikation helfen."

Zumal es zu Saisonbeginn ja auch mit ihm nicht laufen wollte: So war die Bilanz ohne Green (8-8) insgesamt sogar besser als mit ihm (10-14).

Wenn die Warriors in dieser Saison noch etwas reißen wollen, wird es höchste Zeit. In der Nacht auf Donnerstag steht in Utah bei den aufstrebenden Jazz das 41. Spiel der Saison an - Halbzeit, wenn man so will. Aktuell fehlen bei einer Bilanz von 18-22 eineinhalb Spiele auf den letzten Play-In-Platz, Platz sechs ist sogar schon fünfeinhalb Spiele weg.

