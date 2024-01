"Das ist alles zu viel für mich": Draymond Green zog Karriereende in Betracht

Draymond Green weiter in psychologischer Behandlung

Während seiner Absenz nahm Green Berichten zufolge psychologische Hilfe in Anspruch, laut Adrian Wojnarowski (ESPN) soll dies auch fortgesetzt werden, wenn Green im Laufe der kommenden Tage sein Comeback für die Warriors geben wird.

Der 33-Jährige saß bei der empfindlichen Niederlage der Dubs gegen Toronto wieder in zivil auf der Bank und wird angeblich in der kommenden Woche wieder ins Spielgeschehen eingreifen. In dieser Saison hat Green bisher lediglich 15 Partien bestritten, dabei legt der Forward 9,7 Punkte, 5,5 Rebounds sowie 5,8 Assists im Schnitt auf. Die Warriors belegen mit einer Bilanz von 18-20 derzeit nur Platz 12 in der Western Conference.