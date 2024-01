NBA: Dallas Mavericks brechen bei Rückkehr von Luka Doncic bei den Los Angeles Lakers ein - Dennis Schröder feiert mit Toronto Raptors furiosen Sieg

Maxi Kleber

An einem Abend, an dem Dallas von draußen komplett kalt war (11/40 3P), war Kleber ein Lichtblick in dieser Hinsicht (6, 2/3 3P, 3 Assists, 2 Blocks in 21 Minuten). Allerdings musste der Würzburger auch viele Minuten gegen LeBron James verteidigen und das lief alles andere als gut. LeBron machte hier, was er wollte und verschaffte den Lakers vor allem nach der Pause einen leichten Wurf nach dem anderen. Es war eine undankbare Aufgabe für Kleber, der nach seiner Zehenverletzung sichtbar noch auf der Suche nach seiner Form ist.