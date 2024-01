NBA: Triple-Double von Luka Doncic reicht Dallas Mavericks gegen Boston Celtics nicht - Wolves blamieren sich trotz 62 Punkten von Karl-Anthony Towns

© getty

NBA - Zitat der Nacht: Chris Finch (Minnesota Timberwolves)

Wie gesagt, von den 62 Punkten von Towns wollte niemand so wirklich reden, auch nicht im Timberwolves-Lager, die vermutlich den schlechtesten Auftritt der Saison hinlegten. Es war ein Rückfall in alte Zeiten für die Wolves, was besonders Coach Chris Finch auf die Palme brachte.

"Das war eine absolut ekelhafte Vorstellung in der Verteidigung", ätzte Finch. "Das war kindischer Basketball. Dieses Spiel hätten wir uns greifen müssen, aber am Ende ist es uns aus den Händen geglitten und das passiert, wenn man eine Partie so angeht, wie wir das gemacht haben."