NBA - Gewinner und Verlierer der Christmas Games: Steph Curry und seine Weihnachtsphobie - Kristaps Porzingis ärgert LeBron James

NBA Christmas Games - Verlierer: Die Starting Five der Lakers

Es ist selten, dass man solch große Unterschiede in Sachen Shooting sieht wie bei diesem Matchup zwischen Boston und L.A. Die Lakers hatten mit ihrer neuen Starting Five aus LeBron James, Cam Reddish, Taurean Prince, Jarred Vanderbilt und Anthony Davis zwar Erfolg, doch gegen Boston ist das einfach zu wenig Shooting. Ja, die Lakers haben so mehr Größe und Rebounding, aber Boston war ähnlich groß und hatte stattdessen auf jeder Position Shooting.

So war es kein Zufall, dass die Lakers den ersten Stint mit ihrer Starting Five mit 14:5 verloren und auch zu Beginn der zweiten Halbzeit schnell ins Hintertreffen gerieten. Zwar gestaltete man hier den Score in fünf Minuten ausgeglichen, sammelte aber schnell vier Fouls ein, sodass Boston über die kompletten zwölf Minuten stattliche 14 Freiwürfe nehmen konnte.

Beim Sieg in OKC profitierte man vor allem durch viele Fastbreaks, heißes Shooting, einen starken LeBron sowie viele Zonenpunkte: All das verhinderten die Celtics für die meiste Zeit. Boston gewann das Transition-Duell (23:14), hielt die Lakers bei 32 Versuchen von Downtown und LeBron bei nur 16 Zählern und erzielte mehr Punkte in der Zone (58:50).