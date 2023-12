NBA Christmas Games - LeBron James gibt wieder den Point Guard: Wie die Los Angeles Lakers den Umschwung schaffen wollen

© getty

Los Angeles Lakers - Boston Celtics (Montag ab 23 Uhr live auf DAZN)

Seit dem Gewinn des NBA Cups in Las Vegas läuft es für die Lakers nicht (nur 2-5), zumindest wurde die Talfahrt dank eines überragenden LeBron James (40 Punkte, 5/5 3P) mit einem durchaus beeindruckenden Sieg in OKC gestoppt. Anthony Davis sprach vor der Partie von einem "Must Win" und Coach Darvin Ham veränderte dafür sogar die Starting Five und machte James zu seinem Point Guard.

Leidtragender war der zuletzt schwache D'Angelo Russell. "Wir wollten mehr Defense", erklärte Ham. "Mit guter Defense macht es uns das Leben im Angriff leichter, außerdem waren wir so etwas größer", fügte Ham an, der dafür Jarred Vanderbilt in die Starting Five brachte. Dafür verbrachte Russell mehr Zeit an der Seite von Austin Reaves, die für mehr Tempo sorgten.

Ob das nachhaltig ist? Das wird die Zeit zeigen, aber die Lakers sind weiterhin auf der Suche und müssen aufpassen, nicht weiter abreißen zu lassen. Derzeit reicht es nur zu Rang neun im Westen, der Rückstand auf den letzten direkten Playoffplatz beträgt 1,5 Partien. Dazu gibt es weiterhin Sorgen um Gabe Vincent, der quasi den Platz des abgewanderten Dennis Schröder übernahm. Vincent machte bisher nur fünf Partien und droht nun für einen Großteil der restlichen Saison auszufallen.