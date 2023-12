NBA News: "Widerlich!" Steve Kerr, Head Coach der Golden State Warriors, kritisiert Referees nach Niederlage gegen Denver Nuggets

Die Golden State Warriors haben das Christmas Game in der Nacht auf Dienstag auswärts bei den Denver Nuggets mit 114:120 verloren. Dabei stellte Nikola Jokic mit 18 Freiwürfen einen neuen persönlichen Rekord auf. Dubs-Coach Steve Kerr war anschließend nicht mehr zu halten und rechnete mit der Schiedsrichterleistung ab.

"Ich habe ein Problem damit, wie wir die Defense systematisch aus dem Spiel nehmen", sagte Kerr nach der Partie. "Wir erlauben es Spielern, sich an die Linie zu mogeln. Wenn ich ein Fan wäre, hätte ich keine Lust gehabt, mir diese zweite Hälfte anzuschauen. Das war widerlich."

Gleich 18-mal durfte Finals-MVP Jokic gegen die Warriors an die Linie, alle 18 Freiwürfe verwandelte der Center. 14 davon nahm er in der zweiten Hälfte, am Ende kam er so trotz nur 4/12 aus dem Feld auf 26 Punkte. "Ich habe nicht gut getroffen, also habe ich versucht, anderweitig aggressiv zu sein, ein bisschen körperlicher zu spielen", sagte der Serbe zu ESPN. "Es lief heute einfach. So viele Freiwürfe hatte ich noch nie."

In den Augen Kerrs wurden die Freiwürfe "provoziert, aber die Refs müssen es auch erst einmal pfeifen. [...] Die Spieler sind im Laufe des letzten Jahrzehnts immer cleverer geworden. Wir haben es ihnen ermöglicht und sie nutzen das voll aus. Es ist eine Parade zur Freiwurflinie - und das ist widerlich anzuschauen."

Warriors-Superstar Stephen Curry bemängelte eine fehlende klare Linie: "Heute Abend war physisches Spiel auf der einen Seite erlaubt, auf der anderen war es kleinlich. Das verändert die Komplexität des Spiels. Ich behaupte nicht, dass wir nicht foulen, aber Konstanz ist der Schlüssel, wenn es darum geht, wie man verteidigen darf." Die Nuggets, in dieser Saison bisher eines der Teams mit den wenigsten Freiwürfen, gingen insgesamt 32-mal an die Linie. Golden State kam auf 23 Freiwürfe.