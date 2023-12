NBA: Luka Doncic mit Triple-Double bei Sieg der Dallas Mavericks gegen Portland Trail Blazers - Sorge um Dereck Lively II

Luka Doncic bestätigte seine starke Form mit einem Triple-Double, stand jedoch erneut lange auf dem Parkett im Shootout der Dallas Mavericks gegen die Portland Trail Blazers. Dereck Lively II verletze sich früh im Spiel.

Portland Trail Blazers (6-18) - Dallas Mavericks (16-9) 120:131 (BOXSCORE)

40 Punkte bei 15/28 aus dem Feld und 4/12 von Downtown sowie 12 Rebounds und 10 Assists bei 4 Turnover waren die mächtige Ausbeute des Abends für Doncic, der jedoch erneut für über 37 Minuten ackerte. Es war das fünfte Triple-Double von Doncic in der laufenden Saison, 30 Punkte erzielte er bereits vor der Pause. Kyrie Irving verpasste das vierte Spiel in Folge mit Fußproblemen, auch Josh Green, Maxi Kleber und Richaun Holmes mussten aussetzen.

Das Fehlen der beiden Big Men trat in den Fokus, als Lively die Partie schon im ersten Viertel aufgrund eines verstauchten Knöchels verlassen musste. Mavs-Coach Jason Kidd gab zumindest Entwarnung, dass die Röntgenbilder negativ zurückkamen und es sich "nur" um einen verstauchten Knöchel handele. Die Blazers führten zwar im ersten Viertel mit acht Punkten Vorsprung, ab dem zweiten Abschnitt übernahmen die Mavericks jedoch die Führung und die Kontrolle des Spiels, Portland kam nicht mehr in direkte Schlagreichweite. Tim Hardaway Jr. lieferte Unterstützung von der Bank kommend mit 25 Punkten (5/15 3P) und 6 Rebounds in fast 36 Minuten, Dante Exum traf 8 seiner 11 Würfe für 18 Zähler und 3 Assists.

Auf der Gegenseite zeigte Anfernee Simons sein Können mit 33 Punkten bei 13/22 FG sowie 8 Rebounds, 6 Assists und 2 Steals. Jerami Grant zog nach mit 27 Zählern (12/20 FG) in über 38 Minuten. Scoot Henderson steuerte von der Bank kommend 13 Punkte (5/10 FG) und 2 Assists in knapp 24 Minuten bei, verschuldete jedoch auch 3 Turnover. Der Rookie zeigte seine Athletik bei einem dynamischen Drive inklusive hartem Finish im dritten Viertel.

Nach der Verletzung von Lively übernahm Dwight Powell (6, 2/3 FG) knapp 22 Minuten als Center von der Bank kommend und schnappte sich 4 Offensivrebounds, Kidd setzte auch immer wieder auf Small Ball ohne nominellen Fünfer. Markieff Morris (10, 4 Assists) und Olivier-Maxence Prosper bekamen mehr Einsatzzeit als gewohnt, Derrick Jones Jr. zeigte eine gute Leistung mit 18 Zählern (6/11 FG) und 4 Assists. Nur Grant Williams blieb blass bei den Mavs mit 3 Pünktchen (1/4 FG) in 31 Minuten als Starter.

NBA - Blazers vs. Mavericks: Die Stats-Leader der Partie