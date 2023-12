NBA: Der Boxscore der Chicago Bulls beim Debüt von Michael Jordan im Jahr 1984

© getty

Caldwell Jones (Center)

0 Punkte (0/5 FG), 5 Rebounds und 5 Assists in 29 Minuten Einsatzzeit

Jones hatte seine besten Jahre waren schon hinter sich, mit 34 konnte der Defensiv-Spezialist im Angriff kaum mehr helfen. Er spielte nach einer einzelnen Saison in Chicago dennoch fünf weitere Jahre in der NBA für Portland und San Antonio.

Jones wurde zwar 1973 in der zweiten Runde des NBA Drafts ausgewählt, startete seine Karriere jedoch mit drei Saisons in der ABA. In seinen ersten zwei Jahren führte er die Liga in Blocks an (4,0 und 3,2 pro Spiel), bevor er in seiner dritten Spielzeit dort gleich für drei verschiedene Teams spielte. Auch in der NBA kam er gut rum und schaffte es auf fünf verschiede Teams.