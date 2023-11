NBA, News und Gerüchte: LeBron James eröffnet Museum in Heimatstadt Akron

NBA-Superstar LeBron James wird in seiner Heimatstadt Akron in Ohio ein eigenes Museum eröffnen. Andre Iguodala übernimmt derweil die Spitze der Spielergewerkschaft.

NBA - LeBron James eröffnet Museum in Heimatstadt Akron

LeBron James ist zweifellos einer der besten Spieler der NBA-Geschichte. In seiner mittlerweile 21. Saison in der besten Basketball-Liga der Welt ist der 38-Jährige immer noch Leistungsträger bei den Los Angeles Lakers und strebt seinen fünften NBA-Titel an. Nun will er seine Geschichte noch einmal ausführlich erzählen.

In seiner Heimatstadt Akron in Ohio eröffnet LeBron deshalb am 25. November sein eigenes Museum: "LeBron James' Home Court" soll die Geschichte des Superstars von seiner Kindheit über die High School bis zu seinen NBA-Stationen bei den Cleveland Cavaliers, Miami Heat und den Lakers nacherzählen.

"Es war schon immer mein Traum, Akron auf der Landkarte zu etablieren", sagte James. "Jetzt einen Ort in meiner Heimatstadt zu haben, wo ich meine Geschichte mit meinen Fans auf der ganzen Welt teilen kann, bedeutet mir viel. Ich habe über die Jahre viele Dinge aufgehoben, weil ich wusste: Es wird der Tag kommen, sie alle vorzuzeigen."