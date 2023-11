NBA, News und Gerüchte: Rick Carlisle singt Loblieb auf Victor Wembanyama: "Haben wir so noch nie gesehen"

Victor Wembanyama hat in seinen ersten Spielen den enormen Hype bestätigt, auch Pacers-Coach Rick Carlisle ist beeindruckt. Die Warriors werden 2025 das All-Star Game ausrichten. Hier gibt es News und Gerüchte aus der NBA.

"So einen Spieler haben wir noch nicht gesehen", stellte Carlisle fest. "Er ist genauso gut, wie man vor seinem Debüt erwartet hat. Sein Einfluss, sein Skill, die unfassbaren Highlights - das sind Dinge, die wir so noch nie gesehen hat", sagte Carlisle vor der Partie und schob nach: "Vieles lässt sich nicht erklären, aber ich muss ihn mir jetzt auch einmal live anschauen."

Williams ist in Portland der Backup-Center hinter dem ebenfalls neu akquirierten Deandre Ayton. In durchschnittlich 19,8 Minuten legte Williams 6,8 Punkte, 6,3 Rebounds sowie 1,2 Blocks pro Spiel aus.

In dieser Spielzeit findet das All-Star Game in Indianapolis statt.

Damals geschah dies jeweils in Oakland, bevor die Warriors 2019 ins neue Chase Center in Downtown San Francisco umzogen. Die Festivitäten werden zwischen dem 14. Und 16. Februar in der Bay Area stattfinden.

Die Golden State Warriors werden das All-Star Game 2025 im heimischen Chase Center ausrichten. Das gab die NBA in einem Statement bekannt. Für die Warriors ist es das dritte Mal, dass sie das All-Star Game ausrichten, zuvor war dies in den Jahren 1967 und 2000 der Fall.

© getty

NBA - Jamal Murray fehlt Denver Nuggets

Die Denver Nuggets müssen einige Zeit auf Jamal Murray verzichten. Der Point Guard laboriert an einer Oberschenkelzerrung und es ist unklar, wie lange der Kanadier fehlen wird. Coach Michael Malone gab an, dass Murray nicht so schnell zurückkehren wird.

Der Guard verletzte sich beim Sieg der Nuggets gegen die Bulls am Wochenende und musste nach nur neun Minuten das Feld verlassen. Für ihn spielte in der Folge Reggie Jackson, der auch beim Sieg gegen die New Orleans Pelicans (134:116) in der Starting Five stand.

Murray spielte beim Sieg des Titels im Vorjahr eine wichtige Rolle, war aber mal wieder gemächlich in die Saison gestartet. In sieben Partien legte Murray durchschnittlich 16,3 Punkte sowie 7,4 Assists bei Quoten von 43 Prozent aus dem Feld sowie 44 Prozent von der Dreierlinie auf.