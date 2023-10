NBA, News und Gerüchte: Memphis Grizzlies verlieren Steven Adams für komplette Saison - neue Verträge für Avdija, Collins und Nnaji

Steven Adams von den Memphis Grizzlies wird sich offenbar einer Knieoperation unterziehen und dadurch die komplette anstehende Saison verpassen. Deni Avdija von den Washington Wizards und Zach Collins von den San Antonio Spurs wurden derweil wohl mit einer Vertragsverlängerung ausgestattet.

© getty NBA News: Memphis Grizzlies verlieren Steven Adams für Saison Steven Adams wird sich offenbar am rechten Knie operieren lassen, da "nicht-operative Reha das Problem der anhaltenden Instabilität im Knie nicht löste", wie Shams Charania (The Athletic) berichtet. Die Memphis Grizzlies werden demnach die ganze bevorstehende Saison auf Adams verzichten müssen. Der 30-Jährige startete insgesamt 117 Spiele als Center im Team von Head Coach Taylor Jenkins in den vergangenen beiden Jahren, kam jedoch bereits seit Januar verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz. Memphis wird zu Saisonbeginn auch noch nicht auf Brandon Clarke setzen können, der Forward riss sich im vergangenen März die Achillessehne. Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) gäbe es noch keinen Zeitplan für eine Rückkehr von Clarke auf das Parkett. Somit wird auf den großen Positionen der Grizzlies viel Druck auf Jaren Jackson Jr. liegen, dem amtierenden Defensive Player of the Year. Auch die jungen Spieler Kenneth Lofton und Xavier Tillman scheinen aktuell größere Rollen als bisher auf sich zukommen sehen. Es bleibt abzuwarten, ob die Verantwortlichen der Grizzlies sich entscheiden, das Team per Trade mit einem weiteren erfahren Big Man zu verstärken.

© getty NBA News: Washington Wizards halten Deni Avdija langfristig Deni Avdija verbessert sich seit seiner Ankunft in der NBA kontinuierlich, wofür er von den Washington Wizards mit einer Vertragsverlängerung über vier Jahre im Wert von 55 Millionen Dollar belohnt wurde. Das berichtet Adrian Wojnarowski (ESPN). Die Deadline für neue Deals im Rahmen der Rookie Scale für Spieler des 2020 Drafts ist der heutige Montag (23. Oktober). Avdija wurde als 19-Jähriger aus Maccabi Tel Aviv von den Wizards mit dem 9. Pick ausgewählt, in der vergangenen Saison legte der Israeli durchschnittlich 9,2 Punkte, 6,4 Rebounds und 2,8 Assists bei 43,7 Prozent aus dem Feld in 26,6 Minuten (76 Spiele) auf. Avdija startete in 40 Partien und geht wohl als geplanter Leistungsträger auf den Forward-Positionen in die anstehende Spielzeit.

© getty NBA News: Denver Nuggets verlängern Vertrag mit Zeke Nnaji Zeke Nnaji kam in den Playoffs bisher erst sporadisch zum Einsatz für die Denver Nuggets, scheint jedoch fest in den Plänen des Titelverteidigers verankert zu sein. Das zeigt die Vertragsverlängerung des Teams mit Nnaji für 4 Jahre und 32 Millionen, von der Adrian Wojnaroswki (ESPN) berichtet. Das vierte Jahr sei durch Nnaji per Player Option aktivierbar. Nnaji wurde wie Avdija im Jahr 2020 gedraftet, mit dem 20. Pick. In der vergangenen Saison steuerte er in 53 Partien der regulären Kampagne durchschnittlich 5,2 Punkte und 2,6 Rebounds bei 56,1 Prozent aus dem Feld bei, in knapp 14 Minuten pro Spiel.