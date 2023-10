NBA, News und Gerüchte: Dallas Mavericks verpflichten Center - Terry Stotts wirft in Milwaukee hin

Die Dallas Mavericks haben mit Tony Bradley einen neuen Center verpflichtet - aber noch ist unklar, welche Rolle er einnehmen wird. Ein Assistant Coach der Milwaukee Bucks wirft überraschend das Handtuch, zudem werden einige Vertragsoptionen gezogen. Aktuelle News und Gerüchte aus der NBA.

NBA News: Dallas Mavericks verpflichten Center Tony Bradley

Die Dallas Mavericks haben Center Tony Bradley unter Vertrag genommen. Das gab die Franchise in der Nacht auf Freitag in einem kurzen Statement auf Twitter/X bekannt. Der 25-Jährige hat bisher sechs Spielzeiten in der NBA absolviert, in der vergangenen Saison bei den Chicago Bulls. Dort kam er aber nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus und absolvierte gerade mal zwölf Spiele mit im Schnitt knapp drei Minuten pro Partie. In seiner Karriere kommt er im Schnitt auf 4,4 Punkte, 4,1 Rebounds und 0,6 Blocks.

Mit einer Größe von 2,08 Metern ist Bradley, der 2017 an 28. Stelle gedraftet worden war, für einen Center etwas klein geraten, das macht er aber durch seine enorm langen Arme wieder wett. Seine Stärken liegen im Rebounding und in der Defense unter dem Korb, im Pick-and-Roll kann er als Finisher aushelfen.

Welche Rolle Bradley bei den Mavericks einnehmen wird, ist noch unklar. Es könnte sein, dass er lediglich das G-League-Team Texas Legends verstärken soll. Andererseits wird die bisherige Center-Rotation der Mavs nicht gerade zu den Stärken des Teams zählen.

Ein Kandidat für einen der beiden offenen Two-Way-Spots ist Bradley nicht, dafür dürfte er maximal vier Jahre NBA-Erfahrung haben. Er müsste also einen Spieler aus dem 15-Mann-Kader verdrängen, um in der NBA zum Einsatz zu kommen.

Dallas Mavericks: Der Kader in der Übersicht (Gehälter in Mio. Dollar)