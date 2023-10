NBA News und Gerüchte: Warriors und Thompson machen "absolute keine Fortschritte" bei Vertragsverhandlungen

Die Golden State Warriors und Shooting Guard Klay Thompson machen bei Vertragsverhandlungen angeblich "absolut keine Fortschritte". Die New York Liberty bleiben in den WNBA-Finals im Rennen- und Jeff Van Gundy hat einen neuen Job gefunden.

Könnte Thomson also die Dubs verlassen? Das stünde im Gegensatz zu früheren Aussagen, als er gegenüber dem US-Sportportal The Athletic noch seine Treue angedeutet zum Team hatte. Vor einigen Tagen versicherte er: "[Die Vertragsverlängerung, Anm. d. Red.] wird kein Thema sein. Als ich anfing dieses Spiel zu spielen, habe ich nie daran gedacht, reich und berühmt zu werden."

© getty

WNBA-News: New York Liberty gewinnen Finals-Spiel drei und wenden Sweep ab

Im dritten Spiel der WNBA-Finals haben die Basketballerinnen von New York Liberty das vorzeitige Aus abgewendet. Im ersten Heimspiel der Serie besiegte das Team von der Ostküste die Las Vegas Aces mit 87:73.

Angeführt wurden die New Yorkerinnen von Starspielerin Jonquel Jones, die 27 Punkte erzielte, darunter vier der insgesamt 13 Dreier ihres Teams. "Ich habe alles getan, was nötig war, um dem Team zum Sieg zu verhelfen", sagte die 35-Jährige nach dem Spiel.

Mit Nyara Sabally steht eine weitere deutsche Spielerin in den Reihen von New York Liberty. Die Schwester von Satou Sabally wurde beim letztjährigen Draft an fünfter Stelle gezogen. Im dritten Spiel kam die gebürtige Berlinerin erst in der Schlussphase zum Einsatz.

Das vierte Spiel der Serie findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um zwei Uhr morgens statt.