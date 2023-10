NBA News und Gerüchte: Miles Bridges von den Charlotte Hornets muss erneut vor Gericht

Miles Bridges von den Charlotte Hornets muss sich erneut vor Gericht verantworten, der 25-Jährige soll gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen haben. Giannis Antetokounmpo landet im NBA-Ranking vor Nikola Jokic, ein Neuzugang der Phoenix Suns muss derweil unters Messer.

© getty NBA-News: Miles Bridges von den Hornets muss erneut vor Gericht Wie US-Medien berichten, muss sich Miles Bridges von den Charlotte Hornets erneut vor Gericht verantworten. Der 25-Jährige war im vergangenen November aufgrund von häuslicher Gewalt gegen seine Ex-Freundin zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Die NBA sperrte ihn für 30 Spiele, zehn davon stehen in der neuen Saison noch aus. Nun soll Bridges angeblich gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen haben. ESPN berichtet unter Berufung auf seine Vorladung, dass Bridges am 6. Oktober Billardkugeln auf das Auto seiner Ex-Freundin geworfen haben und das Auto so beschädigt haben soll - und zwar während die beiden gemeinsamen Kinder im Auto saßen. Zudem soll er ihr damit gedroht haben, keinen Unterhalt mehr zu zahlen, sollte sie damit zur Polizei gehen. Am 13. November soll es in Charlotte eine Anhörung geben. Das Team erklärte, man sei noch dabei, weitere Informationen zu sammeln. Bridges hatte in der Offseason das Qualifying Offer bei den Hornets in Höhe von 7,9 Millionen Dollar unterschrieben. 2024 wird er damit zum Unrestricted Free Agent.

© getty NBA-News: Giannis Antetokounmpo laut ESPN bester Spieler der Liga Wie in jedem Jahr hat der US-Sport-Riese ESPN sein Ranking mit den besten 100 Spielern der NBA veröffentlicht. Am Donnerstag waren die Top-10 dran - und dabei gab es eine kleine Überraschung: Nicht Champion Nikola Jokic von den Denver Nuggets landete auf Rang eins, sondern Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks. Fast 150 Reporter, Redakteure und Analysten sollen abgestimmt haben, heißt es. Der Abstand zwischen Rang eins und zwei sei dabei so gering wie selten gewesen. Die Top-10 im Überblick: Platz 10: Anthony Davis (Lakers)

Platz 9: LeBron James (Lakers)

Platz 8: Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Platz 7: Kevin Durant (Suns)

Platz 6: Jayson Tatum (Celtics)

Platz 5: Stephen Curry (Warriors)

Patz 4: Luka Doncic (Mavericks)

Platz 3: Joel Embiid (76ers)

Platz 2: Nikola Jokic (Nuggets)

Platz 1: Giannis Antetokounmpo (Bucks) Bei der jährlichen Umfrage unter den 30 General Managern war vor einigen Tagen Jokic zum MVP-Favoriten gewählt worden, genau wie zum Spieler, mit dem man am ehesten eine Franchise starten würde.