NBA Preseason: Damian Lillard gelingt Einstand bei den Bucks - Warriors gewinnen Overtime-Krimi ohne Curry

Die Preseason in der NBA geht weiter. Damian Lillard hat ein solides Debüt für die Milwaukee Bucks gegeben, die Warriors bleiben weiter auf Siegeskurs. Bei den Nuggets sorgt ein Rookie unterdessen für Aufsehen.

Dennis Schröder hat mit den Raptors gegen ein Team aus Australien wenig Mühe - und dann gibt es noch einen Monsterblock zu feiern.

© getty NBA Preseason: Damian Lillard gelingt gutes Debüt für die Milwaukee Bucks bei Sieg über Lakers Los Angeles Lakers (2-3) - Milwaukee Bucks (2-1) 97:108 (BOXSCORE) Ohne Khris Middleton, dafür aber mit Debütant Damian Lillard gastierten die Milwaukee Bucks in der Nacht bei den Los Angeles Lakers. Diese wiederum liefen in ihrem bereits fünften Preseason-Spiel auf Sparflamme: LeBron James, Austin Reaves, Jarred Vanderbilt und Gabe Vincent kamen nicht zum Einsatz. Dennoch erwischten die Kalifornier den besseren Start in die Partie. Verantwortlich dafür war vor allem ein dominanter Anthony Davis, der sich in 19 Minuten Spielzeit 16 Punkte, sieben Rebounds, fünf Assists, zwei Steals und zwei Blocks in den Boxscore eintragen ließ. "Wir werden viele Optionen haben", sagte Dame nach der Partie. "Es wird Zeiten geben, da wird [Giannis] mir auflegen, oder auch auch umgekehrt, wie heute gesehen. Dazu dann noch Khris, Brook [Lopez] und [Bobby Portis] - wir genießen es alle, so viele Waffen zu haben." Mit zunehmender Spieldauer kamen die Gäste aus Milwaukee besser ins Spiel. Daran hatte auch der neue Point Guard Lillard seinen Anteil, der Mitte des zweiten Viertels endlich seinen ersten erfolgreichen Feldwurf bejubeln durfte. Der 33-Jährige, den die Bucks im September im Zuge eines Drei-Team-Tausches von den Portland Trail Blazers verpflichtet hatten, beendete die Partie mit 14 Punkten (3/10 FG, 2/7 Dreier) in 22 Minuten. Teamkollege Antetokounmpo erzielte 16 Punkte in nur 15 Minuten, bei einer Feldwurfquote von 70 Prozent.

© getty NBA Preseason: Dennis Schröder und Toronto Raptors gewinnen ungefährdet gegen NBL-Team Toronto Raptors (2-0) - Cairns Taipans 134:93 Auch im zweiten Spiel der Preseason überzeugten die Toronto Raptors mit ihrer neuen Spielidee: mehr Einsatz, mehr Tempo, mehr Zusammenspiel. Gleich sechs Spieler verzeichneten zweistellige dabei Punkte. Dennis Schröder, der die Kanadier wieder von Beginn als Point Guard anführte, kam auf sieben Punkte (3/6 Feldwürfe), drei Assists und zwei Rebounds. Sein Net-Rating von +19 gehörte zum besten des Teams. Sein deutschsprachiger Kollege Jakob Pöltl setzte diesmal dagegen aus. Der ehemalige "Rookie of the Year" Scottie Barnes kam in 17 Minuten Spielzeit auf 14 Punkte, fünf Rebounds und vier Assists. Javon Freeman-Liberty führte die Raptors mit 15 Punkten an. Die Aussagekraft des Kantersieges über ein Team aus der australischen NBL bleibt natürlich begrenzt. Sie wird noch dadurch geschmälert, dass die Aussies aufgrund zahlreicher Ausfälle nur mit einer Rotation von neun Spielern nach Toronto gereist waren. NBA-Veteran Elfrid Payton komplettierte kurzfristig das Team aus Down Under.

© getty NBA Preseason: Warriors gewinnen Kings-Krimi ohne Curry in Nachspielzeit Sacramento Kings (0-2) - Golden State Warriors (3-0) 115:121 n.V. (BOXSCORE) Das letzte Spiel des Abends hatte es noch einmal in sich: In einer Neuauflage der Playoffs der vergangenen Saison gastierten die Golden State Warriors bei den Sacramento Kings. Dabei trat das Team aus San Francisco ohne seine Star-Point-Guards Stephen Curry und Chris Paul an. Das Scoring übernahmen dafür andere: Andrew Wiggins und Klay Thompson steuerten 20 respektive zwölf Punkte bei. Erneut überzeugte auch Youngstar Jonathan Kuminga, der 13 seiner 28 Punkte im letzten Viertel und in der Verlängerung erzielte. Topscorer der Kings war Center Domantas Sabonis mit 19 Punkten in 25 Minuten.

© getty NBA Preseason: Play der Nacht - Monster-Block von Jaxson Hayes Während die Lakers in der Nacht auf einige ihrer Schlüsselspieler und somit auch auf Kadertiefe verzichteten, spielte sich Center Jaxson Hayes erneut in den Fokus. Teil seines Highlight-Reels: Dieser wahnsinnige Block gegen Bucks-Big Man Bobby Portis.

© getty NBA Preseason: Rookie der Nacht - Julian Strawther führt Denver Nuggets zum Sieg gegen Chicago Bulls Für eine weitere Überraschung sorgte derweil Rookie Julian Strawther. Der 29. Pick des diesjährigen NBA-Drafts erzielte gegen die Chicago Bulls in knapp 25 Minuten 23 Punkte und führte sein Team damit noch vor den Superstars Nikola Jokic und Jamal Murray an. In den bisherigen drei Preseason-Spielen erzielte der 21-Jährige durchschnittlich 19,7 Punkte bei einer Feldwurfquote von 58 Prozent. Ist dem Titelverteidiger damit der Draft-Coup des Jahres gelungen?