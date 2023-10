Team USA bei Olympia 2024 in Paris: Diese NBA-Stars wollen dabei sein - so könnte der Kader aussehen

Gibt es ein neues Dream Team? LeBron James und Co. basteln im Moment an einem neuen Superteam, welches bei Olympia 2024 an den Start gehen soll. Wir blicken auf die interessierten Spieler am Team USA sowie den möglichen Kader in Frankreich im kommenden Jahr.

Die Enttäuschung bei der WM 2023 hat Spuren hinterlassen. Zum zweiten Mal in Folge blieben die USA bei einer WM ohne Medaille, bei Olympia 2024 soll sich das ändern. Zahlreiche Superstars haben schon ihre Bereitschaft signalisiert, im kommenden Jahr in Frankreich an den Start zu gehen. Wir haben eine Übersicht aller Kommentare der Superstars erstellt und werfen einen Blick darauf, wie der Kader letztlich aussehen könnte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

© getty Team USA: Diese NBA-Stars zeigen Interesse Joel Embiid Team: Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers Position: Center

Center Alter bei Olympia 2024: 30 Sollte sich Embiid nicht verletzen, wird der Center in Paris mit dabei sein. Die USA haben das Rennen um den amtierenden MVP gemacht, der 29-Jährige liebäugelte auch mit den Franzosen sowie seiner Heimat Kamerun. Nun bestätigte der Sixers-Star, dass er tatsächlich für Team USA an den Start gehen möchte. "Es war nicht einfach und ich bin gesegnet, dass ich Kamerun, Frankreich und die USA als Heimat bezeichnen kann", schrieb Embiid auf X. Nach Gesprächen mit meiner Familie war mir aber klar, dass ich für die USA spielen muss", so Embiid weiter. Hier geht es zum vollen Statement von Embiid zu seiner Entscheidung.

© getty Stephen Curry Team: Golden State Warriors

Golden State Warriors Position: Point Guard

Point Guard Alter bei Olympia 2024: 36 Es ist schwer vorstellbar, aber wenn es noch eine Sache gibt, die Stephen Curry fehlt, dann eine Olympia-Teilnahme. Schon länger wurde gemunkelt, dass der dann 36-Jährige unter seinem Coach Steve Kerr mit dabei sein könnte, beim Media Day befeuerte Curry diese Gerüchte. "Es ist eine Sache, die ich noch nicht gemacht habe und ich verstehe auch, dass es für Team USA eine Chance ist, sich zu rehabilitieren. Ich möchte mit dabei sein und Teil des Teams sein. Hoffentlich klappt es."

© getty Kevin Durant Team: Phoenix Suns

Phoenix Suns Position: Forward

Forward Alter bei Olympia 2024: 35 Durant ist inzwischen ein alter Hase bei Team USA. Seit 2012 war KD immer bei Olympia dabei, dazu führte er sein Land bereits 2010 zum WM-Titel und staubte dabei den MVP-Award ab. Und Durant war es auch, der am deutlichsten seine Ambitionen klarstellte. "Ich werde nächstes Jahr bei Olympia dabei sein", sagte Durant beim Media Day der Phoenix Suns.

© getty Devin Booker Team: Phoenix Suns

Phoenix Suns Position: Shooting Guard

Shooting Guard Alter bei Olympia 2024: 27 Auch Durants Teamkollege Devin Booker gab sich offensiv. Schon kurz nach dem WM-Halbfinalaus gegen Deutschland deutete er dies an, als er auf einen Tweet von Kyle Kuzma reagierte. Dieser hatte darin angezweifelt, dass gestandene NBA-Spieler als Rollenspieler für die USA auflaufen würden. "Ich werde es machen", schrieb Booker damals. Und genau diese Antwort gab Booker auch, als er am Media Day gefragt wurde, ob er denn nun wirklich im kommenden Juli für Team USA auflaufen wolle. Booker war auch schon bei Olympia 2020 in Tokio mit dabei.

© getty Bradley Beal Team: Phoenix Suns

Phoenix Suns Position: Shooting Guard

Shooting Guard Alter bei Olympia 2024: 31 Womöglich sind es sogar drei Spieler der Suns, welche die USA in Frankreich vertreten. Auch Bradley Beal kann sich einen Sommer in Europa vorstellen ("Ja, zu 100 Prozent"), womöglich auch deswegen, weil er noch nie die USA vertreten durfte. 2021 sollte Beal mit in Tokio dabei sein, jedoch infizierte sich der damalige Wizards-Star mit COVID-19 und musste kurzfristig gestrichen werden.

© getty LeBron James Team: Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers Position: Forward

Forward Alter bei Olympia 2024: 39 Macht er es wirklich noch einmal mit 39 Jahren? Es scheint so. Der älteste Spieler der NBA kann sich eine vierte (und womöglich letzte) Teilnahme bei Olympia gut vorstellen und soll auch bei der Rekrutierung eine große Rolle spielen. "Ich bin sehr interessiert daran", sagte James am Media Day, schob aber auch nach: "Zunächst einmal konzentriere ich mich auf die Lakers. Auf uns wartet eine lange Saison." Eine zu große Belastung sieht James aber nicht: "Mit den Spielern, die wir haben, ist das für meinen Körper nicht schlimm. Ich würde nicht viel machen müssen. Ein bisschen rebounden, ein bisschen passen, verteidigen und den ein oder anderen Wurf blocken." Für James wäre es ebenfalls die vierte Olympia-Teilnahme. 2008 und 2012 gewann er Gold, 2004 musste sich der damalige Teenager mit Bronze begnügen.

© getty Anthony Davis Team: Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers Position: Center

Center Alter bei Olympia 2024: 31 Und James könnte auch seinen Buddy Davis mitbringen, mit dem er schon über eine mögliche Teilnahme sprach. "Bron hat mich schon vergangenes Jahr gefragt und ich meinte, dass wenn sich mich wollen, ich dabei sein werden", verriet Davis beim Media Day der Lakers. Für Davis wäre es die zweite Teilnahme nach 2012, als er als College-Spieler der zwölfte Mann war. "Damals waren Bron, Kobe, CP3, Melo mit dabei. Für mich war klar, dass ich da mit 19 Jahren nur auf der Bank sitze." 2014 gewann Davis schließlich in einer größeren Rolle bei der WM Gold.

© getty Kawhi Leonard Team: L.A. Clippers

L.A. Clippers Position: Forward

Forward Alter bei Olympia 2024: 33 Kawhi ist der andere große Superstar, der wie Curry noch nie bei Olympia war. Doch auch das könnte sich ändern, sollte Leonard ohne Verletzungen durch die Saison kommen. Am Media Day verriet Kawhi, dass er sogar bei der WM spielen wollte, allerdings zog sich der Forward in den Playoffs eine Verletzung am Meniskus zu. "Ja, ich wollte im Sommer spielen, konnte aber nicht hin. Mal sehen, wie es im kommenden Sommer aussieht", gab sich Leonard schwammig.

© getty Paul George Team: L.A. Clippers

L.A. Clippers Position: Forward

Forward Alter bei Olympia 2024: 34 Ähnlich sieht es bei PG-13 aus, der bereits 2016 Olympisches Gold gewinnen konnte. Für ihn sei entscheidend, wie weit es für die Clippers in der kommenden Saison gehen werden. "Ich würde gerne spielen. Ich weiß, dass LeBron einen brutalen Kader zusammenbaut, aber für mich ist vor allem wichtig, wie es um meinen Körper am Ende einer langen Saison steht."

© getty Jayson Tatum Team: Boston Celtics

Boston Celtics Position: Forward

Forward Alter bei Olympia 2024: 26 An Flügelspielern mangelt es ohnehin nicht, da auch Jayson Tatum erneut Interesse zeigt. Der Superstar der Celtics war bereits bei der WM 2019 sowie Olympia 2021 in Tokio in Einsatz und stellte bereits klar, dass er gerne spielen würde, wenn er denn eine Einladung erhalten würde. Man kann an dieser Stelle davon ausgehen, dass er eine bekommen wird.

© getty Jaylen Brown Team: Boston Celtics

Boston Celtics Position: Guard/Forward

Guard/Forward Alter bei Olympia 2024: 27 Auch Teamkollege Brown bewarb sich bereits: "Es gibt keine größere Ehre, als für Team USA bei den Olympischen Spielen dabei zu sein", meinte Brown beim Media Day. Brown hat ohnehin noch etwas gut zu machen. Er war Teil des WM-Teams, welches 2019 in China bereits im Viertelfinale die Segel streichen musste.

© getty Bam Adebayo Team: Miami Heat

Miami Heat Position: Center

Center Alter bei Olympia 2024: 27 Der Heat-Center hat laut Tim Reynolds (AP) bereits seine Zusage gegeben. Heat-Coach Erik Spoelstra, der in Paris erneut als Assistent von Steve Kerr mit dabei sein wird, nannte Adebayo ein "Muss" für das Team im kommenden Jahr. Dabei spielt auch angeblich die Addition von Joel Embiid keine Rolle. Adebayo wird, wenn fit, mit dabei sein und um sein zweites Olympisches Gold spielen.

© getty Draymond Green Team: Golden State Warriors

Golden State Warriors Position: Forward/Center

Forward/Center Alter bei Olympia 2024: 34 Der Warriors-Forward war sowohl 2016, als auch 2021 mit dabei, Berichten zufolge kann der 33-Jährige sich auch eine weitere Teilnahme vorstellen. Mehr ist für den Moment aber nicht bekannt.

© getty Team USA: Die Spieler wollen auch zu Olympia Interesse haben zudem folgende Spieler bekundet: Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

DeMar DeRozan (Chicago Bulls)

Zach LaVine (Chicago Bulls)

Fred VanVleet (Houston Rockets)

Aaron Gordon (Denver Nuggets)

Kyle Kuzma (Washington Wizards)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Julius Randle (New York Knicks)

© getty Team USA: Diese Stars könnten auch bei Olympia dabei sein Und dann gibt es auch noch andere Spieler, die über die Medien gehandelt wurden. Damian Lillard Team: Milwaukee Bucks Position: Point Guard Alter bei Olympia 2024: 34 Der neue Bucks-Star war bereits 2021 mit von der Partie, spielte aber ein erstaunlich schwaches Turnier - trotz der Goldmedaille. Lillard spielte angeblich mit einer Hüftverletzung. Direkt nach dem Ausscheiden der USA im Halbfinale im Vormonat berichtete schließlich The Athletic, dass Lillard (und auch Kyrie Irving) über ein Comeback für das US-Team nachdenken würden.

© getty Desmond Bane Team: Memphis Grizzlies Position: Shooting Guard Alter bei Olympia 2024: 26 Im gleichen Artikel von The Athletic wurde auch der Name von Bane genannt, der wohl schon bei dieser WM dabei gewesen wäre, wenn er sich nicht einer Operation am Fuß hätte unterziehen müssen.

© getty Jimmy Butler Team: Miami Heat

Miami Heat Position: Guard/Forward

Guard/Forward Alter bei Olympia 2024: 34 Der Heat-Star war 2016 schon einmal mit dabei, zuletzt zeigte Butler aber wenig Ambitionen bzw. ließ sich nicht in die Karten blicken. "Wer weiß das schon", meinte Butler auf die Frage, ob er noch einmal die USA vertreten wolle.

© getty Trae Young Team: Atlanta Hawks

Atlanta Hawks Position: Point Guard

Point Guard Alter bei Olympia 2024: 25 Hat Young nach seinen Kommentaren im Sommer noch eine Chance, Teil des Programms zu sein? Der Hawks sprach von fehlendem Respekt über seine erneute Nicht-Nominierung. Team USA und Trae - das passt einfach nicht. So verriet Brian Windhorst (ESPN) im August in seinem Podcast, dass Young bei seinen Auftritten für die USA wenig Eigenwerbung für sich betreiben konnte. So nahm Coach Greg Popovich 2019 lieber Derrick White mit nach China, obwohl Young als Teil des damaligen Select Teams verfügbar gewesen wäre.

© getty Zion Williamson Team: New Orleans Pelicans

New Orleans Pelicans Position: Forward

Forward Alter bei Olympia 2024: 24 Ein anderer Kandidat könnte auch Zion Williamson sein, wenn der Körper denn mitmacht. Das ist immer die große Frage beim 23-Jährigen, der eine Teilnahme zumindest nicht ausschloss. "Wenn Team USA mich will, wäre das eine große Ehre für mich", sagte Williamson beim Media Day der Pelicans. "Natürlich muss ich darüber nachdenken, sollte es dann soweit sein." Aufgrund der Verletzungshistorie des All-Stars ist seine Teilnahme aber eher unwahrscheinlich.

© getty Team USA: Der Kader bei der WM 2023 Zudem gibt es natürlich auch noch die Mitglieder der WM-Mannschaft, die in Frage kommen. Anthony Edwards, Mikal Bridges oder Tyrese Haliburton können sich durchaus Chancen ausrechnen, beim Rest könnte es dagegen eng werden. Zur Erinnerung, dies waren die restlichen neun Akteure bei der letzten WM auf den Philippinen Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

Austin Reaves (Los Angeles Lakers)

Paolo Banchero (Orlando Magic)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Josh Hart (New York Knicks)

Cam Johnson (Brooklyn Nets)

Bobby Portis (Milwaukee Bucks)

Walker Kessler (Utah Jazz)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

© getty Außerdem könnten noch andere Youngster in Erwägung gezogen werden, vor allem wenn diese Spieler in der kommenden Saison einen großen Sprung machen. Wir nennen in diesem Fall Spieler, welche in diesem Sommer bereits Teil des Select Teams waren: Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Jalen Williams (Oklahoma City)

© getty Team USA: So könnte der Kader aussehen Berichten zufolge stehen insgesamt neun Spieler mehr oder weniger fest, allerdings bleiben natürlich Unsicherheitsfaktoren wie Verletzungen oder ein tiefer Playoff-Run. Die neun Spieler sind: LeBron James (Los Angeles Lakers)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

Draymond Green (Golden State Warriors)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Bam Adebayo (Miami Heat)