NBA News: Golden State Warriors testen sechs Spieler

Die Golden State Warriors haben für die kommende Saison noch zwei freie Kaderplätze. Um diesen womöglich aufzufüllen, hält der Meister von 2022 in den kommenden Wochen ein Mini-Camp ab, um sechs verschiedene Spieler zu testen.

Das berichten Anthony Slater und Shams Charania von The Athletic. Dabei handelt es sich um Juan Toscano-Anderson, Kent Bazemore, Dion Waiters, Tony Snell, Harry Giles sowie Trey Burke. Mit Ausnahme von Toscano-Anderson, der bereits zwischen 2018 und 2022 bei den Warriors aktiv war (die beiden ersten Jahre in der G-League), stand keiner 2022/23 bei einem NBA-Team unter Vertrag.

JTA verließ die Dubs 2022, um sich den Los Angeles Lakers anzuschließen, diese tradeten den Forward jedoch weiter zu den Utah Jazz. Der 30-Jährige absolvierte insgesamt 52 Spiele für die beiden Teams. In den Jahren bei den Warriors war er so etwas wie ein Fanliebling, da Toscano-Anderson aus Oakland stammt. Bazemore blieb dagegen ohne Team, spielte aber ebenso in der Saison 21/22 für die Warriors und legte in 67 Partien durchschnittlich 7,2 Punkte sowie 3,4 Rebounds in 20 Minuten pro Spiel auf.

Der bekannteste Name dürfte dagegen Dion Waiters sein, der 2012 von den Cleveland Cavaliers an vierter Stelle im Draft ausgewählt wurde. Der Shooting Guard wurde 2020 mit den Los Angeles Lakers Champion, fand danach aber kein Team mehr und litt laut eigenen Aussagen unter Depressionen.

Bei Tony Snell wurde hingegen vor wenigen Monaten die Autismus-Diagnose gestellt, nachdem der Sohn des 31-Jährigen die gleichen Symptome zeigte. Der Forward spielte zuletzt für die Maine Celtics in der G-League. Dort war auch Ex-Mavs-Spielmacher Trey Burke aktiv, allerdings für die Stockton Kings. Nachdem die Mavs Burke im Zuge des Wood-Trades nach Houston schickten, wurde Burke nach einem weiteren Trade von OKC entlassen.