NBA Legendenserie - Dwyane Wade: Der Bürgermeister von Miami und Mitgründer der neuen NBA

Dwyane Wade wird am kommenden Wochenende in die Hall of Fame eingeführt. Der Shooting Guard ist in Miami eine lebende Legende, doch auch sein Einfluss auf die heutige NBA ist weiterhin enorm. In seiner Prime war Flash einer der Besten der Liga, dennoch gelang ihm etwas, was viele Superstars nicht schaffen: im richtigen Moment loszulassen.

"Wade erinnert mich an einen Superhelden-Film", meinte der Diesel. "Er kannte seine Kräfte nicht, bevor er selbst einen Superhelden traf und dieser ihm sagte, dass er ganz genauso sei." Netter Versuch. Aber hatte Shaq da nicht den Dwyane Wade vergessen, der auf dem College mit dem kleinen Marquette-Team ein vollbesetztes Kentucky-Team vorführte und in seiner Rookie-Saison (ohne Shaq) Miami zu einem Seriensieg über Baron Davis' Hornets führte (inklusive ikonischem Game Winner in Spiel 1)?

© getty

Dwayne Wade: Der Bürgermeister von Wade County

Nein, an Selbstvertrauen mangelte es auch dem jungen Wade, der in einem legendären Draft 2003 an Position fünf hinter LeBron James, Darko Milicic, Carmelo Anthony und Chris Bosh gezogen wurde, wahrlich nicht. Die Batman/Robin-Dynamik, die Shaq so gerne beschwor, die galt so in Miami nicht mehr. Die Heat wurden zu Wades Team und das blieben sie auch - mit der Ausnahme von einigen Heatles-Jahren -, als Flash zwar weiter das Gesicht der Franchise war, allerdings durch seine anhaltenden Knieprobleme immer kürzer treten musste.

"Wade ist in Miami so einflussreich wie der Bürgermeister", sollte dessen langjähriger Coach Erik Spoelstra später einmal sagen. Womöglich keine Übertreibung. Als Wade 2010 Free Agent wurde, beschlossen die Verantwortlichen von Miami-Dade County kurzerhand, den Bezirk für eine Woche in Miami-Wade County umzubenennen (für das Jersey Retirement wurde dies wiederholt), um den Liebling der Stadt auch wirklich zu halten.

Der damals 28-Jährige war der uneingeschränkte Star in Miami. Während Wade das Heat-Jersey überzog, flogen die Marlins (MLB), Dolphins (NFL) und Florida Panthers (NHL) komplett unter dem Radar. Nur die Panthers gewannen überhaupt in zwei verschiedenen Jahren Playoff-Spiele, nie reichte es für die zweite Runde. Wade war die einzige Konstante in einer Stadt ohne sonstige Sportstars.

Shaq legitimierte Miami durch seinen Trade-Wunsch zwar als Star-Destination, dazu war der Einfluss von Pat Riley stets allgegenwärtig, doch über allem stand immer noch Wade. Charismatisch, elegant, kraftvoll, redegewandt, selbstbewusst und eben auch einer der besten Spieler, welche die NBA zu bieten hatte.