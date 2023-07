NBA, News und Gerüchte am 18. Juli: Doc Rivers könnte bei ESPN unterkommen - Warriors und Nets verstärken sich

Doc Rivers könnte bereits nächste Saison voll durchstarten: vom Head Coach zum TV-Experten. Die Golden State Warriors und Brooklyn Nets verstärken sich. Alle Gerüchte und News der NBA vom 18. Juli.

Rivers spielte 13 Saisons in der NBA bei den Hawks, Clippers, Knicks und Spurs, bevor er bereits drei Jahre später seinen ersten Posten als Head Coach antrat. In insgesamt 24 Saisons als Cheftrainer gewannen seine Teams 1097 Spiele und verloren 763, die Boston Celtics führte er 2008 zum Titel.

In seiner bisher erfolgreichsten NBA-Saison legte Robinson 9,4 Punkte im Schnitt auf, 2019/20 für die Washington Wizards. Allerdings bei schwachen Feldwurfquoten von 39,7 Prozent aus dem Feld und 34,9 Prozent von Downtown.

Die Golden State Warriors und Jerome Robinson haben sich offenbar auf einen Vertrag fürs Training Camp geeinigt, wie Adrian Wojnarowski ( ESPN ) berichtet. Der Guard wurde 2018 von den L.A. Clippers mit dem 13. Pick gedraftet, spielte die vergangenen beiden Saisons jedoch nur in der G-League bei den Santa Cruz Warriors.

Bazley legte in seiner zweiten Saison 13,7 Punkte in 55 Partien auf, seine Trefferquoten waren insgesamt jedoch wenig überzeugend.

Darius Bazley hat wohl einen Einjahresvertrag bei den Brooklyn Nets unterschrieben, wie Wojnarowski berichtet. Laut Spotrac wird Bazley per Minimumvertrag 2,1 Millionen Dollar von Brooklyn erhalten. Der Forward spielte seine ersten dreieinhalb Saisons für die Oklahoma City Thunder, bevor er im vergangenen Februar zu den Phoenix Suns getradet wurde.

"Ich hoffe Quin ist der Mann, mit dem wir drei oder vier Meisterschaften gewinnen können. Das ist mein Plan", sagte Young, der damit an die Rede von LeBron James bei "The Decision" 2010 erinnerte.

Da lehnt sich Trae Young aber ganz schön aus dem Fenster! Beim "Uninterrupted Film Festival" sprach Trae Young auf einer Bühne mit Draymond Green über seine hochgesteckten Ambitionen mit den Atlanta Hawks und deren Cheftrainer Quin Snyder, der die Führung in Atlanta für die letzten 21 Spiele der vergangenen Saison sowie die Playoffs übernahm.

NBA News: San Antonio Spurs entlassen Lamar Stevens

Die San Antonio Spurs haben offenbar Lamar Stevens entlassen, wie Shams Charania (The Athletic) berichtet. Der Guard war in der vergangenen Saison ein fester Teil der Rotation bei den Cleveland Cavaliers mit 18,1 Minuten in 62 Einsätzen, wurde jedoch im Trade um Max Strus zu den Spurs geschickt.

San Antonio sah Stevens offenbar nicht in seinen Zukunftsplänen und nimmt einen Dead Cap Hit von 400,000 Dollar für den 26-Jährigen in Kauf.