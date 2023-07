NBA, News und Gerüchte am 12. Juli: James Harden könnte bei Sixers bleiben - Mavs-Youngster begehrt

Wie Damian Lillard hat auch James Harden einen Trade gefordert. Allerdings ist es weiterhin möglich, dass der 33-Jährige doch bei den Philadelphia 76ers bleibt.

© getty James Harden hat einen Trade von den Philadelphia 76ers gefordert.

NBA Gerüchte: Bleibt Harden in Philadelphia?

James Harden hat einen Trade von den Philadelphia 76ers gefordert. Nun verdichten sich allerdings die Zeichen, dass Harden womöglich doch in der Stadt der brüderlichen Liebe bleibt. Laut Dave McMenamin (ESPN) gehen viele in der Liga davon aus, dass die Sixers den Spielmacher nicht traden werden.

"Die Signale, die derzeit aus Philadelphia kommen, sind, dass Harden auch in der kommenden Saison für die Philadelphia 76ers spielt", berichtete McMenamin in der Dan Patrick Show. "Die Gespräche mit den L.A. Clippers führen ins Nichts. Und Philadelphia braucht Harden weiter, so lange sie keinen Ersatz gefunden haben. Vieles spricht dafür, dass er auch in der kommenden Saison für die Clippers spielt."

Harden hatte vor der Free Agency einen Trade gefordert und umgehend galten die Clippers als Favorit auf die Dienste der Guards.