NBA: Dallas Mavericks an Sign-and-Trade mit Christian Wood interessiert - Clint Capela weiter ein Thema?

Die Dallas Mavericks suchen weiter Wege, ihr Team zu verbessern. Das könnte auch mit der Free Agency von Christian Wood gelingen. Der Big Man sucht weiter ein neues Team, ein Sign-and-Trade-Deal steht im Raum.

Christian Wood ist einer der letzten prominenten Free Agents, die noch kein neues Team haben. Capspace gibt es kaum noch, sodass die Optionen für den Big Man limitiert sind. Den Los Angeles Lakers wird Interesse nachgesagt, allerdings können die Kalifornier lediglich das Minimum für den Center bieten.

Laut Marc Stein (Substack) zeigen allerdings die Dallas Mavericks Interesse daran, an einem Sign-and-Trade-Deal zu arbeiten, sollte ein solches Szenario auf den Tisch kommen. Da die Mavs allerdings nur 9 Millionen Dollar unter der Luxussteuergrenze liegen, würden die Texaner einen solchen Move nur machen, wenn sie einen Spieler bekommen, der ihnen wirklich weiterhilft.

Wood kam 2022 für einen Erstrundenpick nach Dallas, konnte die Erwartungen aber nie wirklich erfüllen. Der 27-Jährige startete nur in 17 seiner 67 Einsätze und legte im Schnitt 16,6 Punkte, 7,3 Rebounds sowie 1,8 Assists auf. Eine Rückkehr nach Dallas scheint ausgeschlossen, da mit Dwight Powell, JaVale McGee, Richaun Holmes sowie Rookie Dereck Lively II bereits vier Center im Kader stehen.

Dallas Mavericks werden mit Clint Capela in Verbindung gebracht

Allerdings ist es auch nicht ausgeschlossen, dass die Mavs noch einmal auf dem Trade-Markt aktiv werden, um einen anderen Center zu bekommen. Laut Stein bestehe weiterhin Interesse an Hawks-Big Clint Capela, den Atlanta weiterhin gerne abgeben würde.

Möglicherweise könnten die Mavs in einem Drei-Team-Deal mit den Toronto Raptors verwickelt werden, sollte Atlanta irgendwie die Finger an Pascal Siakam von den Toronto Raptors bekommen. Die Mavs wurden schon vor dem Draft mit Capela in Verbindung gebracht, allerdings gab es keinen Deal, da Atlanta laut Stein neben dem Nr.10-Pick auch noch Josh Green haben wollte.

Im Moment stehen bei Dallas 13 Spieler fest unter Vertrag, dazu kommt Erstrundenpick Olivier-Maxence Prosper, der seinen Rookie-Deal noch nicht unterschrieben hat. Darüber hinaus gibt es weiterhin Gerüchte um mögliche Trades von Tim Hardaway Jr. sowie JaVale McGee, zuletzt wurden die beiden in einem möglichen Trade mit den Detroit Pistons genannt, der Dallas Bojan Bogdanovic sowie Killian Hayes bringen könnte.