NBA: Was bedeutet der Rekordvertrag von Jaylen Brown für die Boston Celtics?

Jaylen Brown wird bei den Boston Celtics einen Rekordvertrag über 5 Jahre und 304 Millionen Dollar unterschrieben und ist damit zumindest kurzfristig der bestbezahlte Spieler der NBA. Auch nach schwächeren Auftritten in den abgelaufenen Playoffs planen die Celtics langfristig mit ihrem Co-Star. Der Vertrag ist ein Vertrauensbeweis an den 26-Jährigen, schränkt allerdings auch den Spielraum des Teams in der Zukunft ein.

Der größte Vertrag in der Geschichte der NBA gebührt nicht etwa Giannis Antetokounmpo oder Luka Doncic, sondern Jaylen Brown. Da der 26-Jährige in der vergangenen Saison ins All-NBA-Second-Team gewählt wurde, war er für einen Supermax-Vertrag berechtigt. Angesichts des steigenden Salary-Caps dürfte Brown spätestens in ein oder zwei Jahren von einem anderen Star abgelöst werden, trotzdem verwundert die Summe, die Boston seinem zweitbesten Spieler in den kommenden Jahren überweist. Brown selbst wird Nikola Jokic von der "Pole Position" im Gehaltsklassement verdrängen. Der Serbe hatte letztes Jahr einen Vertrag über 5 Jahre und 264 Millionen Dollar bei den Denver Nuggets unterzeichnet und liegt damit 40 Millionen unter dem Small Forward der Celtics.

© getty Jaylen Brown (rechts) im Kampf um den Ball mit Nikola Jokic (links) Nach All-NBA-Auswahl war Brown für den Supermax berechtigt Doch während der amtierende Champion und Finals-MVP seine Leistungen für sich sprechen lassen hat, hat Brown in den Playoffs nicht durchgehend überzeugt. Da der 26-Jährige in der vergangenen Saison ins All-NBA-Second-Team gewählt wurde, war er für einen Supermax-Vertrag berechtigt. Wie in diesem Jahr Brown haben auch Jokic, Devin Booker und Karl-Anthony Towns im vergangenen Jahr einen Supermax erhalten, der maximal 35 Prozent der Gehaltsobergrenze ausmachen darf. Im Gegensatz zu den Supermax-Verlängerungen des letzten Sommers, die alle in den ersten Stunden der Free Agency gemeldet wurden, zog es sich bei Brown mehrere Wochen hin. CBS berichtet, dass Brown einen Supermax bereits am 1. Juli hätte unterzeichnen können, aber beide Seiten verbrachten Wochen damit, die Einzelheiten auszuhandeln. Welche Auswirkungen hat der Deal für Brown und die Celtics? Browns Verlängerung tritt erst im nächsten Sommer in Kraft, zumindest die Finanzen in der Saison 2023/2024 sind nicht durch den neuen Deal beeinträchtigt. Brown erhält 31,4 Millionen Dollar, die noch aus seinem früheren Vertrag stammen. Ab der Saison 2024/2025 zeigt sich ein völlig anderes Bild: Bei einer voraussichtlichen Gehaltsobergrenze von 149 Millionen Dollar wird Brown im 1.Jahr seines Vertrags 52,4 Millionen Dollar erhalten. In der Saison 2028-29 kann das Gehalt auf aberwitzige 69,1 Millionen Dollar (!) ansteigen. Im Durchschnitt kassiert Brown rund 60 Millionen Dollar pro Saison. Der Deal enthält einen Trade-Kicker, aber keine Player-Option. Ein Trade-Kicker weist auf den Prozentsatz des Gehalts eines Spielers hin, der im Falle eines Trades als Bonus gewährt wird. Das heißt: Ein Trade-Kicker ist eine Geste an den Spieler, um ihm zu zeigen, dass man für die Dauer des Vertrags mit ihm plant. Boston müsste mit finanziellen Konsequenzen rechnen, wenn man Brown doch abgeben sollte. Dafür hat Brown aufgrund der fehlenden Player-Option nicht die Möglichkeit, seinen Vertrag um eine weitere Saison zu verlängern.