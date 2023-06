NBA Gerüchte: Insider glaubt an Trade von Damian Lillard aus Portland in diesem Sommer

Damian Lillard ließ zuletzt mit einigen Aussagen wieder aufhorchen. Fordert der Superstar der Portland Trail Blazers in diesem Sommer doch einen Trade? Ein Insider glaubt zumindest daran.

Vor wenigen Tagen trat Lillard im Podcast The Last Stand auf und listete dabei zwei Teams auf, für welche er sich vorstellen könnte, aufzulaufen. "Natürlich Miami. Das ist offensichtlich. Bam Adebayo ist mein Bruder (...) Und Brooklyn ist auch offensichtlich. Ich liebe Mikal Bridges und beide Teams haben einen guten Kader", erklärte Lillard.

Wenig später beteuerte der Guard aber noch einmal, dass er am liebsten in Portland bleiben wolle. "Ich möchte in Portland die Chance haben, zu gewinnen. Wir haben jetzt die Chance, ein Team zu bauen, das wettbewerbsfähig ist", führte Lillard aus. "Wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir - wie ich schon vor Monaten gesagt habe - Gespräche führen müssen, wie wir weitermachen."

Die Blazers halten im kommenden Draft den 3. Pick. Es gibt zahlreiche Gerüchte, dass Portland dieses Recht für einen Star abgeben würde, das wäre wohl auch Lillards Präferenz. Zuletzt brachte Kevin O'Connor (The Ringer) ein Paket mit Anfernee Simons ins Gespräch. Dazu ist Forward Jerami Grant Free Agent, ihn wollen die Blazers unbedingt halten.

Damian Lillard: Der Druck auf die Blazers steigt

NBA-Insider Sam Amick (The Athletic) ist pessimistisch, dass Portland dies gelingt und glaubt eher, dass Lillard in der kommenden Saison nicht mehr für die Blazers spielen wird. "Die Kommentare, die von ihm oder Reportern kommen, die ihm nahe stehen, lassen für mich folgenden Schluss zu: entweder ihr tradet den Pick für einen guten Spieler oder wir müssen reden", meinte Amick zu Lillard bei Five on the Floor.

"Ich höre derzeit nichts von Trades, aber wenn die Blazers diesen Pick nicht traden, dann werden wir diesen Sommer jede Menge über Dame reden müssen." Die Blazers haben seit 2019 keine Playoff-Serie mehr gewonnen, die vergangenen beiden Jahre erreichte Portland nicht einmal mehr das Play-In-Tournament. Selbst eine starke Saison von Lillard war zu wenig. Der Guard legte 2022/23 32,2 Punkte, 4,8 Rebounds sowie 7,2 Assists im Schnitt auf, dennoch gewannen die Blazers gerade einmal 33 Partien.

Portland Trail Blazers: Diese Spieler stehen unter Vertrag für die neue Saison

Spieler (Alter) 23/24 24/25 25/26 26/27 Damian Lillard (32) 45,6 48,8 58,5 63,2* Anfernee Simons (23) 24,1 25,9 27,7 UFA Jusuf Nurkic (28) 16,9 18,1 19,4 UFA Shaedon Sharpe (19) 6,3 6,6** 8,4** Nassir Little (22) 6,3 6,8 7,3 7,8 Kevin Knox (23) 3,0** - - - Keon Johnson (20) 2,8 4,5** - - Trendon Watford (22) 1,8*** 2,0** - - Jabari Walker (20) 1,7*** 2,0*** - -

* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, alle Angaben in Mio. Dollar