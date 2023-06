NBA Finals - Schlüssel für Denver Nuggets vs. Miami Heat: Wie plant man gegen Nikola Jokic?

Die NBA Finals stehen vor der Tür. Die Denver Nuggets treffen auf die Miami Heat. Wir blicken auf die Schlüssel zur Serie und wagen eine Vorhersage.

Spiel 1 zwischen den Nuggets und den Heat findet in der Nacht auf Freitag um 2.30 Uhr deutscher Zeit statt. NBA Finals: Die Serie im Überblick Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 2. Juni 2.30 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 2 5. Juni 2 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 3 8. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 4 10. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 5* 13. Juni 2.30 Uhr Denver Nuggets Miami Heat 6* 16. Juni 2.30 Uhr Miami Heat Denver Nuggets 7* 19. Juni 2 Uhr Denver Nuggets Miami Heat *falls benötigt

© getty NBA Finals: Die Größe der Nuggets Beginnen wir mit dem Offensichtlichen. Die Nuggets haben massive Größenvorteile in dieser Serie. Das beginnt mit Nikola Jokic, aber auch die beiden anderen Scorer der Nuggets, Michael Porter Jr. sowie Jamal Murray werden in ihren Matchups deutliche Größenvorteile haben. Miami spielt zwar größer, als man vermuten würde, doch mit Small-Ball-Lineups wie gegen Boston werden sie hier nicht davonkommen. Das Problem ist dabei gar nicht einmal, dass dies in den direkten Matchups Nachteile für Miami nach sich zieht. Die Heat switchen viel, sie streuen Zonen-Verteidigung ein, um Teams aus ihrem Rhythmus zu bringen. Dies macht sie jedoch anfällig für Offensiv-Rebounds und hier liegt eine große Stärke der Nuggets. Gerade Jokic saugt den Ball am offensiven Brett förmlich an sich, dazu ist Aaron Gordon eine stete Gefahr, wenn er mit seiner Athletik von der Seite Abprallern hinterherjagt. In der Regular Season und auch in den Playoffs waren die Heat zwar Top 5 beim Defensiv-Rebound, aber schon gegen die ähnlich rebound-starken Knicks offenbarten sich Probleme und im Gegensatz zu New York ist Denver deutlich besser darin, dies zu bestrafen.

© getty NBA Finals: Kann Adebayo Jokic in Schach halten? Überhaupt: Was wollen die Heat gegen Jokic machen? Die Nuggets stehen bei 9-1 gegen Miami seit 2019 und Jokic legt dabei 21,3 Punkte, 11 Rebounds und 7,6 Assists im Schnitt bei 55 Prozent aus dem Feld auf. In den vergangenen fünf Partien verbuchte er drei Triple-Doubles. Auf Bam Adebayo, der gerade einmal 2,06 Meter misst, wartet also Schwerstarbeit. Der Heat-Center kann zwar gegen die Kanten der Liga seinen Mann stehen, doch seine großen Stärken liegen eher im Switching und das werden die Heat zumindest gegen den zweifachen MVP vermeiden wollen. Kann Adebayo im Post zumindest Gegenwehr leisten? Rudy Gobert, Deandre Ayton und Anthony Davis konnten es jedenfalls nicht, obwohl Gobert und AD zu den besten Verteidigern auf der Fünf zählen. Ein Plus hat Adebayo aber zumindest gegenüber den beiden. Er ist der bessere Transition-Verteidiger, was in dieser Serie wertvoll sein kann. Im Fastbreak hatten die Nuggets dank Jokic großen Erfolg, da dieser nach einem Rebound sofort umschaltete und das Spiel schnell machte. Adebayo ist konditionell deutlich besser als Davis und schließt auch deutlich seltener ab, sodass der Heat-Center eine bessere Position haben sollte. So kann Miami zumindest ein Element aus Jokics Spiel wegnehmen, wenn die Heat diszipliniert auftreten werden. NBA Finals - Nuggets vs. Heat: Zahlen und Fakten Stat Nuggets Heat Bilanz Regular Season 53-29 44-38 Offensiv-Rating (Platz) 116,8 (5) 112,3 (25) Defensiv-Rating (Platz) 113,5 (15) 112,8 (9) Net-Rating (Platz) +3,3 (6) -0,5 (21) Direkter Vergleich 2-0 0-2

© getty NBA Finals: Kann Miami Zone spielen? Ein anderes Stilmittel der Heat ist ihre Zonenverteidigung, welche Boston über sieben Spiele einfach nicht entschlüsseln konnte. Gegen Denver wird das nicht funktionieren. Sie stellen die beste Offense gegen die Zone in der Regular Season und den Playoffs. Warum das so ist? Hier mal ein Beispiel aus einem der beiden Spiele während der Saison. Zumindest in den Jokic-Minuten sollte das kein Faktor für Miami sein, dafür ist der Serbe zu gut, zu clever. Erhält er den Ball an der Freiwurflinie, ist es eigentlich schon vorbei, weil Jokic dann das komplette Feld sieht und als der womöglich beste Passgeber der Liga die richtige Entscheidung treffen wird. Dabei hilft, dass Denvers Rotation mit exzellenten Cuttern bestückt ist. Dazu kommt, dass man Jokic nicht aus dem Play nehmen kann, da er überall auf dem Feld Gefahr ausstrahlen und im Zweifel den Ball auch selber bringen kann. Natürlich wird sich Heat-Coach Erik Spoelstra Dinge überlegen, um den Rhythmus zu brechen, doch Jokic ist intelligent genug, um darauf Lösungen zu finden.

© getty NBA Finals: Gabe Vincent vs. Jamal Murray Miami wird Jokic nicht stoppen können, umso wichtiger wird es sein, dass dafür die anderen Stars nicht ins Rollen kommen, vornehmlich Murray. Das ist leichter gesagt als getan, vor allem im Zusammenspiel mit Jokic (1,25 Punkte pro Play als PnR-Handler, Playoff-Bestwert). In Gabe Vincent haben die Heat aber zumindest einen der besseren Pick'n'Roll-Verteidiger, der sich über Blöcke kämpft und an seinen Gegenspielern klebt. Zwar fehlt auch Vincent etwas die Größe, doch der Guard sollte in der Lage sein, Murray etwas zu ärgern. Dieser legt übrigens in der Postseason im Schnitt 28 Punkte und 6 Assists auf und lebt von seinen schweren Würfen. Ist Murray heiß, kann er sowieso kaum gestoppt werden, wie nun bereits vier verschiedene 20-Punkte-Viertel in der Postseason unterstreichen. Es ist möglich, dass Murray auch häufiger auf Postups gegen den kleinen Vincent setzt. Für die Heat wäre das ein Gewinn. Dazu hat Murray die Tendenz, unter Druck nicht die besten Entscheidungen zu treffen. Man kann davon ausgehen, dass Miami sehr aggressiv gegen den Kanadier vorgehen wird.

© getty NBA Finals: Wie gut kann Miami wirklich scoren? Und wie sieht es auf der anderen Seite des Feldes aus? Auch hier ruhen viele Hoffnungen auf Adebayo, allerdings weniger auf dem Scorer. Dass dies nicht seine Komfortzone ist, hat die Serie gegen Boston noch einmal unterstrichen. Stattdessen muss es das Ziel der Heat sein, Jokic nach draußen zu ziehen und mit Adebayos Handoffs hat Miami hier eine gute Option. In Verbindung mit den Schützen, sei es Vincent, Duncan Robinson oder Caleb Martin, geht hier von den Heat die größte Gefahr aus, sei es direkt durch den Wurf oder Korbattacken. Denver kann hier zumindest mit einer Backline aus Porter Jr., Gordon oder auch Kentavious Caldwell-Pope am Ring einiges entgegen schmeißen. Dieses Trio ermöglicht es überhaupt erst, dass Jokic oft sehr weit oben steht, wenn er das Pick'n'Roll verteidigt. Aus Sicht der Heat wäre es wichtig, wenn die Schützen die Form aus der Celtics-Serie mitnehmen. Schießt Miami dagegen so wie gegen die Knicks (frostige 30,6 Prozent von Downtown), werden die Heat in dieser Serie völlig chancenlos sein. Die Nuggets haben für diese Handoffs auch noch einen interessanten Joker. Man könnte Jokic hier abziehen und stattdessen Gordon als Gegenspieler für Adebayo stellen. Die Frage ist dann, wo der Serbe versteckt werden soll. Mit der Starting Five der Heat ist das schwierig, aber sobald Bankspieler wie Kevin Love oder Haywood Highsmith auf dem Feld stehen, ist das eine Option. Dazu zeigten bereits die Celtics, wie man es Miami in der Offense schwer machen kann. Die Heat haben viele passable, aber keine überragenden Passer in ihrem Team, sodass sie Schwierigkeiten bekommen, wenn man eine Seite überlädt und die Räume in Ballnähe sehr eng macht. Auch hier könnte wieder die Länge der Nuggets ein wichtiger Faktor sein, um so Passwege zu verschließen.

© getty NBA Finals: Sehen wir wieder Butler aus der Bucks-Serie? Vieles wird natürlich auch von Butler abhängen, dessen Serie gegen die Celtics für seine Verhältnisse eher mäßig war. Überhaupt: Mit Butler auf dem Feld haben die Heat in den Playoffs gerade einmal ein Net-Rating von +1, was so überhaupt nicht zu dem passen möchte, was man auf dem Feld sieht. Fakt ist aber auch, dass Butler in der Celtics-Serie nicht mehr die Explosivität aus der ersten Runde hatte. Und auch die Nuggets sollten solide Antworten auf Butler haben, vor allem Aaron Gordon oder KCP, die lang sind und vor allem diszipliniert agieren und nicht bei jedem Pump Fake springen. Das war auch das Adjustment der Celtics, welches Butler zu schaffen machte. Allerdings bieten die Nuggets mehr Raum zur Angriffsfläche, vornehmlich Jokic aber auch womöglich Murray, dessen Defense aber inzwischen auf annehmbaren Niveau ist. Andererseits sollte Butler in dieser Serie mehr Körner haben, da er nicht gegen die Tatums dieser Welt verteidigen muss. Es sei denn, Spo will Butler tatsächlich auf Murray in der Defense ansetzen.

© getty NBA Finals: Übersteht Denver die Minuten ohne Jokic? Und dann bleibt natürlich die Frage, ob Caleb Martin weiter wie ein All-Star performen kann? Vermutlich wird Martin weiter starten, letztlich ist er aber inzwischen die dritte, wenn sogar zweite Option der Heat - zumindest so lange, bis Tyler Herro zurückkehrt, der laut Berichten in Spiel 3 wieder mit von der Partie sein wird. Shooter wie Robinson oder in Ansätzen auch Kyle Lowry waren zu unterschiedlichen Zeitpunkten wichtige Faktoren für die Heat, vor allem als Dreierschützen. Dazu werden die Jokic-losen Minuten enorm wichtig sein. Hier können die Heat die Prinzipien durchdrücken, sei es mit der Zone oder dem Switching. Die Frage wird sein, wie viele Minuten sich Denver ohne den Serben erlauben kann, auch wenn es in diesen Playoffs oft besser lief als gedacht. Die Offense war weiter gut, wenn auch nicht elitär.

© getty NBA Finals: Prognose für Nuggets vs. Heat Sind wir ehrlich. Auf dem Papier sollte es nicht möglich sein, dass Miami in dieser Serie eine Chance hat. Die Nuggets-Offense ist im Vergleich zu Miamis Gegnern im Osten (Milwaukee, New York, Boston) eine bestens funktionierende Maschine, die um den derzeit besten Spieler der NBA konstruiert ist. Denver wird scoren, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn man die Nuggets schlagen will, muss man auch genügend Firepower haben. An manchen Abenden könnten die Heat diese haben, vor allem wenn sie weit über 40 Prozent von draußen treffen. Und diese Spiele wird es geben, weil Miami Robinson auf dem Flügel zumindest verstecken kann. Aber: Kann das wirklich viermal gelingen? Es ist schwer vorstellbar, auch weil Denver in diesen Playoffs noch kein einziges Heimspiel verloren hat. Dazu kommt, dass die Nuggets nun über eine Woche Zeit hatten, um sich auf dieses Matchup vorzubereiten und sich auszuruhen. Oft spielt dann Rost eine Rolle, allerdings ist Denver nicht vom Shooting von draußen abhängig. Miami hat dagegen eine knackige Sieben-Spiele-Serie in den Knochen und muss nun in die Höhe nach Colorado. Schwer vorstellbar, dass Miami in Spiel 1 für eine Überraschung sorgen kann. Die Heat werden versuchen, Jokic zum Scorer zu machen und dann schauen, ob die Rollenspieler der Nuggets weiter heiß bleiben. Wie angesprochen wird also vieles auf Adebayo ankommen. Letztlich wird aber auch er seine Probleme bekommen, sodass fast alles auf eine deutliche Serie hindeutet. Denver wird seinen ersten Titel einfahren. Prognose: Nuggets in 5.

© getty NBA: Der Kader der Denver Nuggets Die Rotation der Nuggets in den Playoffs ist deutlich kleiner geworden. Letztlich vertraut Coach Michael Malone gerade einmal acht Spielern, wobei Christian Braun in der Lakers-Serie auch noch aus der Rotation purzelte. Im Prinzip verbleiben die fünf Starter plus die beiden Bankspieler Bruce Brown sowie Jeff Green. Hier und da erhielt auch Backup-Guard Reggie Jackson einige Minuten, er wird jedoch nur zum Einsatz kommen, wenn Not am Mann ist, insbesondere durch Foulprobleme. PG SG SF PF C Jamal Murray Kentavious Caldwell-Pope Michael Porter Jr. Aaron Gordon Nikola Jokic Reggie Jackson Bruce Brown Christian Braun Jeff Green DeAndre Jordan Ish Smith Peyton Watson Vlatko Cancar Zeke Nnaji Thomas Bryant