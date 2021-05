Nikola Jokic: Der dicke Junge auf dem Pferd ist jetzt MVP

Nikola Jokic von den Denver Nuggets ist der Top-Favorit auf den MVP-Award in dieser Saison. Der Serbe hat die Center-Position revolutioniert und ist schon jetzt ein einzigartiger Spieler der NBA-Geschichte. Der Weg dorthin war ungewöhnlich wie auch unwahrscheinlich. SPOX erzählt die einzigartige Geschichte des Nuggets-Stars. Hier geht's zur großen Multimedia-Story über Nikola Jokic!

Es ist keine zehn Jahre her, da trank Nikola Jokic von den Denver Nuggets drei Liter Cola am Tag und nahm lieber an Pferderennen teil, als Basketball zu spielen. Heute ist der Koloss einer der besten Spieler der NBA, der Basketball-Fans rund um den Globus verzaubert.

SPOX zeichnet die Geschichte eines früher übergewichtigen Jungen nach, der innerhalb weniger Jahre zum MVP-Favoriten der besten Basketball-Liga der Welt wurde und die serbische Antwort auf Dirk Nowitzki ist. Auch der frühere Draft-Flop Darko Milicic, der einst direkt nach LeBron James gezogen wurde, spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle.

