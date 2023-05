NBA Finals: Gibt es wieder Ärger? Als zwischen den Denver Nuggets und Miami Heat die Fetzen flogen

Die Denver Nuggets treffen in den NBA Finals auf die Miami Heat. Es dürfte ein brisantes Duell werden, da es zwischen den beiden Mannschaften eine Vorgeschichte gibt. Sogar die Brüder der beteiligten Stars mischten damals mit.

Es war der 8. November 2021. Ein ganz normales Regular-Season-Spiel in Denver der Nuggets gegen die Heat neigte sich dem Ende entgegen. Die Nuggets hatten gerade einen letzten Push der Gäste abgewehrt und dank zwei Dreiern von Will Barton auf 111:94 gestellt. Als Bam Adebayo dann 2:40 Minuten vor dem Ende am Ring gegen Nikola Jokic geblockt wurde, war die Sache durch.

© imago images

Nuggets vs. Heat: Als Jokic die Sicherungen durchbrannten

Der sonst so besonnene Joker rannte in Morris' Rücken auf seinen Gegenspieler zu und verpasste diesem einen heftigen Stoß, der Morris zu Boden brachte. Und dort blieb dieser lange liegen. Satte vier Monate sollte Morris mit einer Verletzung am Nacken verpassen. "Das ist eine schlimme Verletzung", schrieb der Forward im folgenden Februar. "Stellt euch vor, wenn ein schwabbeliger 130-Kilo-Junge mit vollem Tempo auf euch zukommt und in eure Wirbelsäule crasht", schrieb Morris, dem vorgeworfen wurde, dass er diese Verletzung nur vortäuschen würde.

Jokic wurde wegen des Vergehens aus dem Spiel geworfen und verpasste das folgende Spiel gegen die Indiana Pacers. Auch Jimmy Butler wurde bestraft, er musste 30.000 Dollar berappen, weil er in der Folge versuchte, die Situation zu eskalieren und im Anschluss nicht mit der Liga bei der Untersuchung kooperierte.

Der Heat-Broadcast fing damals den wütenden Butler ein, der eine halbe Minute in Richtung der Nuggets-Bank und Jokic keifte, als die Schiedsrichter den Vorfall zu bewerten versuchten. "Komm doch her. Schieb deinen Arsch hier rüber und los geht's", brüllte Butler gestenreich in etwas derberer Sprache zum Serben und deutete in Richtung des Kabinengangs. Dieser kam jedoch nicht und gab sich nach der Partie einsichtig.