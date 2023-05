NBA News: Dallas Mavericks optimistisch wegen Free Agency von Kyrie Irving - Christian Wood vor Abgang?

Auf die Dallas Mavericks wartet eine richtungsweisende Offseason. Es besteht Medienberichten zufolge Hoffnung, dass Kyrie Irving in Dallas verlängert. Christian Wood wird dagegen wohl nicht zurückkehren.

Wie Tim Cato (The Athletic) berichtet, sei man innerhalb der Dallas Mavericks weiter optimistisch, dass man Irving halten könne. Auch andere Teams glauben nicht, dass der Point Guard nach nur wenigen Monaten Texas wieder verlassen wird.

Als heißer Anwärter galten unter anderem die Los Angeles Lakers und diese Gerüchte wurden erst kürzlich wieder befeuert, nachdem Irving in L.A. in der Halle war, als die Lakers mit einem Sieg in Spiel 6 gegen die Memphis Grizzlies den Einzug in die Conference Semifinals perfekt machten. Schon im Februar bestand auch von Seiten der Lakers Interesse, dazu gibt es weiter die Verbindung mit LeBron James, mit welchem Irving 2016 in Cleveland eine Meisterschaft gewann.

Allerdings soll das Interesse der Lakers abgekühlt sein. Laut Cato werden die Lakers Kyrie kein Angebot machen, da L.A. einige ihrer Neuankömmlinge (wie z.B. Rui Hachimura) für den 30-Jährigen opfern müsste. Dallas hingegen möchte Irving als Co-Star an der Seite von Luka Doncic halten, auch um den Slowenen zufriedenzustellen.

Dallas Mavericks: Christian Wood vor dem Absprung?

"Ich wünsche mir, dass Kyrie auch nächste Saison hier ist", sagte Doncic auf seiner Abschluss-PK und das waren wohl keine leeren Worte. Trotz der schwachen Bilanz der beiden (5-11) soll Doncic gerne mit Irving spielen. Kyrie selbst hat sich bislang nicht zu seiner Zukunft geäußert, allerdings pflegt der Guard weiter eine gute Beziehung zu Head Coach Jason Kidd und auch GM Nico Harrison.

Ein weiterer Free Agent ist Center Christian Wood, für welchen Dallas im vergangenen Sommer einen Erstrundenpick auf den Tisch legte. Der Big Man konnte sich nie das Vertrauen der Coaches erspielen und stand in 67 Spielen nur durchschnittlich 25,9 Minuten auf dem Feld. Diese Spielzeit nutzte er aber zu 16,6 Punkten, 7,3 Rebounds sowie 1,1 Blocks.

Der Center soll auch darum keine Zukunft mehr in Dallas haben und wird die Franchise aller Voraussicht nach verlassen.

Dallas Mavericks: Diese Verträge laufen über den Sommer

Spieler (Alter) 23/24 24/25 25/26 26/27 Luka Doncic (24) 40,1 43,0 46,0 49,0* Tim Hardaway Jr. (30) 17,9 16,2 UFA - Davis Bertans (31) 17,0 16,0*** UFA - Reggie Bullock (32) 10,5*** UFA - - Maxi Kleber (31) 11,0 11,0 11,0 UFA JaVale McGee (35) 5,7 6,0* UFA - Josh Green (22) 4,8 RFA - - Jaden Hardy (20) 1,7 2,0*** - -

* Spieler-Option, *** nicht oder nur in Teilen garantiert; alle Angaben in Mio. Dollar