NBA News - Steve Kerr: Vorfall mit Draymond Green und Jordan Poole führte zu "Vertrauensverlust" bei Golden State Warriors

Steve Kerr hat den Vorfall zwischen Draymond Green und Jordan Poole als Grund für die vorzeitig beendete Saison genannt.

"Immer wenn das Vertrauen verloren geht, macht es den Prozess so viel schwerer und es gab Vertrauensverlust", sagte Kerr in seinem Exit-Interview am Dienstag. "Man kann sich nicht davor verstecken, der Vorfall mit Draymond und Jordan am Anfang der Saison spielte dabei eine Rolle", erklärte Kerr. "Sowas hat nur schwer keinen Einfluss auf eine Mannschaft", so Kerr weiter.

Im Vorfeld der Saison 2022/23 kam es beim Trainingscamp der Warriors zu einem Vorfall zwischen Green und Poole. Der vierfache All-Star schlug Poole während einer Einheit ins Gesicht. Green blieb dann in Absprache mit den Verantwortlichen der Warriors eine Woche dem Team fern, kehrte aber pünktlich zum Saisonstart zurück.

NBA - Kerr: "Ohne Draymond Warriors kein Titelanwärter"

Kerr weiß um die Wichtigkeit von Green. "Wenn Draymond nicht zurückkommt sind wir kein Titelanwärter", erklärte der Coach. "Wir wissen das. Er ist so wichtig für den Erfolg und was uns ausmacht", so Kerr.

Der Meistertrainer stellt aber Bedingungen für Green. "Er weiß, dass er, wegen der Aktion im Oktober, einen negativen Einfluss hatte. Also muss es eine Bedingung für ihn sein, das Vertrauen und den Respekt, den er sich hier so lange erarbeitet hat wiederzugewinnen.

Kerr habe seit dem Aus gegen die Los Angeles Lakers in der zweiten Runde nicht mehr mit Green geredet, aber er erwarte ein baldiges Gespräch und, dass sein Edelverteidiger zum Team zurückkommt. Green hat eine Spieleroption über 27,6 Millionen für die nächste Saison. Er sagte Marc J. Spears (Andscape), dass er noch keine Entscheidung getroffen habe und sich mit seinem Agenten Rich Paul beraten wird. Das könne Zeit in Anspruch nehmen.