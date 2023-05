NBA Playoffs - Kader-Check Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers

Die Los Angeles Lakers treffen in den Conference Finals auf die Denver Nuggets. Es ist die Neuauflage der Playoff-Serie aus der Bubble 2020 - diesmal aber mit umgekehrten Vorzeichen. Wir machen vor der Serie den Kadercheck.

Wer diese Paarung vor den Playoffs getippt hätte, hätte jede Menge Geld gewonnen. Zwar gewannen die Nuggets den Westen, allerdings schwächelten Nikola Jokic und Co. in den letzten beiden Monaten. Offensichtlich war es doch nur ein Austrudeln, denn in der Postseason gewannen die Nuggets ihre Duelle sehr überzeugend. In Runde eins machte Denver mit den Minnesota Timberwolves kurzen Prozess und verlor lediglich Spiel 4 nach Verlängerung in Minneapolis. Danach ging es gegen das Superteam der Suns und auch hier setzten sich die Nuggets dank einer Monsterserie von Jokic souverän durch. Auch wenn Phoenix weite Teile ohne Chris Paul auskommen musste, waren die Nuggets schlichtweg eingespielter und besser zusammengestellt. Das könnte auch gegen die Lakers wieder ein Thema werden. Blicken wir auf den Kader der Nuggets.

© getty DENVER NUGGETS Point Guard: JAMAL MURRAY Alter: 26

26 Stats Playoffs 2023: 25,9 Punkte, 5,2 Rebounds, 6,5 Assists und 1,3 Steals bei 46,1 Prozent FG und 39,5 Prozent Dreier in 38,4 Minuten (11 Spiele) Die vergangenen beiden Postseasons musste Denver auf den Kanadier verzichten, nun ist er fit und pünktlich zu den Playoffs wieder in Topform. Sein Two-Men-Game mit Jokic ist unerreicht, in Sachen Chemie gibt es kein besseres Duo. Hin und wieder hat Murray zwar die Tendenz zu überdrehen, doch er hat bewiesen, dass er konstant schwere Würfe treffen und auch in den großen Momenten liefern kann (schon vier Spiele in den Playoffs mit mindestens 30 Punkten).

© getty Shooting Guard: KENTAVIOUS CALDWELL-POPE Alter: 30

30 Stats Playoffs 2023: 10,5 Punkte, 3,3 Rebounds und 1,4 Steals bei 47,7 Prozent FG und 39,1 Prozent Dreier in 33,2 Minuten (11 Spiele) Vor drei Jahren spielte KCP noch auf der Gegenseite, nun stellt er seinen Wert in Denver unter Beweis. Caldwell-Pope ist der beste Verteidiger am Perimeter der Nuggets und darf auf der Gegenseite nicht offen stehen gelassen werden. Das fehlte Denver in den Vorjahren, auch weil Gary Harris nach einigen Verletzungen abbaute und inzwischen nach Orlando getradet wurde.

© getty Small Forward: MICHAEL PORTER JR. Alter: 24

24 Stats Playoffs 2023: 14,5 Punkte, 7,5 Rebounds und 1,4 Assists bei 47,2 Prozent FG und 40,0 Prozent Dreier in 32,8 Minuten (11 Spiele) Auch MPJ fehlte im Vorjahr. Der Forward ist ebenso ein brandgefährlicher Schütze, der mit seiner Länge einfach über seine Gegenspieler hinweg werfen kann. Inzwischen hat er auch gelernt, wie er kluge Cuts laufen kann. Kein schlechtes Stilmittel, wenn dein Mitspieler Nikola Jokic heißt. Defensiv ebenfalls verbessert, wenn auch auf niedrigem Niveau.

© getty Power Forward: AARON GORDON Alter: 27

27 Stats Playoffs 2023: 13,1 Punkte, 6,1 Rebounds und 2,1 Assists bei 47,3 Prozent FG und 38,5 Prozent Dreier in 35,1 Minuten (11 Spiele) Er sollte 2021 vor der Murray-Verletzung das letzte Puzzleteil für die Championship-Ambitionen der Nuggets sein - und Gordon enttäuschte nicht. Er rieb sich gegen Karl-Anthony Towns auf, entnervte Kevin Durant und versteht sich offensiv mit Jokic blind. Gordon hat nach vielen Jahren in Orlando seine Nische gefunden und blüht darin auf. Für die Nuggets ist er nicht zu ersetzen.

© getty Center: NIKOLA JOKIC Alter: 28

28 Stats Playoffs 2023: 30,7 Punkte, 12,8 Rebounds und 9,7 Assists bei 54,9 Prozent FG und 47,5 Prozent Dreier in 37,8 Minuten (11 Spiele) Das gilt natürlich auch für den Joker, der gegen Phoenix noch einmal eine sehr aussagekräftige Bewerbung für den Titel "Bester Spieler der Welt" abgab. Hier zur Erinnerung seine Stats aus der Suns-Serie. 34,5 Punkte, 13,2 Rebounds und 10,2 Assists bei 59/44/85-Splits. Was zur Hölle? Rudy Gobert und Deandre Ayton waren kein Problem, nun wartet Anthony Davis. Was für ein Matchup! Aber in der Vergangenheit stand Davis durchaus seinen Mann. Auch diesmal?

© getty Denver Nuggets: Die Bankspieler BRUCE BROWN (Guard) Alter: 26

26 Stats Playoffs 2023: 12,2 Punkte, 3,8 Rebounds und 2,1 Assists bei 53,2 Prozent FG und 25,9 Prozent Dreier in 26,1 Minuten (11 Spiele) Noch so eine kluge Verpflichtung im Sommer. Warum die Nets ihn in der Offseason nicht hielten, wissen sie in Brooklyn wahrscheinlich selber nicht. Brown ist ein giftiger Verteidiger, kann etwas mit dem Ball anfangen und schließt gut am Korb ab. Teilweise steht er am Ende des Spiels auch für Porter Jr. auf dem Feld, wenn Head Coach Michael Malone mehr Defense braucht.

© getty CHRISTIAN BRAUN (Forward) Alter: 22

22 Stats Playoffs 2023: 2,9 Punkte, 2,4 Rebounds und 0,5 Steals bei 50,0 Prozent FG und 33,3 Prozent Dreier in 13,2 Minuten (11 Spiele) Damit hätten vor der Saison die wenigsten gerechnet, dass Rookie Braun tatsächlich in der Playoff-Rotation steht. Der Forward verteidigt leidenschaftlich, wirft sich nach Loose Balls und attackiert den Korb ohne Angst. Nicht alles gelingt, doch mit seinem Hustle hat er sich in die Herzen der Nuggets-Fans gespielt.

© getty JEFF GREEN (Forward) Alter: 36 Stats Playoffs 2023: 4,2 Punkte, 1,9 Rebounds und 0,9 Assists bei 37,2 Prozent FG und 23,8 Prozent Dreier in 19,3 Minuten (11 Spiele) Uncle Jeff ist zusammen mit Durant der letzte Spieler, der noch für die Seattle SuperSonics auflief. Inzwischen ist Green der Backup von Jokic, da sich weder DeAndre Jordan noch Thomas Bryant (für ihn gab man einen Second Rounder im Februar her!) nachhaltig empfehlen konnten. Green ist solide und packt hier und da auch mit 36 Jahren noch einen Monster-Dunk aus. Er spielt übrigens bereits zwei Jahre in Denver, nachdem er zuvor ständig herumgereicht wurde: Die Nuggets sind schon sein elftes NBA-Team.

© getty Coach: MICHAEL MALONE Seit 2015 leitet Malone nun die Geschicke in Denver, nur Gregg Popovich (Spurs), Erik Spoelstra (Heat) und Steve Kerr (Warriors) haben ihre Jobs länger. Der Defensiv-Guru ist in der Mile High City unumstritten und pflegt ein exzellentes Verhältnis zu Jokic. Der 51-Jährige hat aus den Nuggets eine eingespielte Mannschaft geformt, die in ihrem Kern seit Jahren gereift ist. Bei all den Trades in der heutigen NBA ist das nicht zu unterschätzen und ein großes Plus. Denver Nuggets: Der Kader im Überblick PG SG SF PF C Jamal Murray Kentavious Caldwell-Pope Michael Porter Jr. Aaron Gordon Nikola Jokic Reggie Jackson Bruce Brown Christian Braun Jeff Green DeAndre Jordan Ish Smith Peyton Watson Vlatko Cancar Zeke Nnaji Thomas Bryant

© getty LOS ANGELES LAKERS Die Lakers sind in dieser Hinsicht fast schon der Gegenpol. Aus dem Kader von 2020 sind lediglich LeBron James und Anthony Davis übrig, zahlreiche Rotationsspieler tragen erst seit Februar das Trikot aus Purple & Gold. Dennoch haben die Lakers sich gefunden und schafften über den Umweg Play-In (mit einem Zittersieg gegen Minnesota) den Weg in die Playoffs. Dort gelangen Siege nach dem gleichen Schema: Das erste Auswärtsspiel wurde sowohl in Memphis als auch in San Francisco gewonnen, danach erledigten die Lakers ihre Aufgaben daheim. Im ehemaligen Staples Center sind die Lakers weiter ungeschlagen (6-0), vor allem in den sechsten Spielen fegten Davis und Co. ihre Gegner fast schon aus der Halle. Die Lakers sind kein gewöhnlicher 7-Seed, so viel ist klar.

© getty Point Guard: D'ANGELO RUSSELL Alter: 27 Stats Playoffs 2023: 15,7 Punkte, 3,3 Rebounds und 5,0 Assists bei 44,5 Prozent FG und 34,7 Prozent Dreier in 31,6 Minuten (12 Spiele) Auch er war Teil des Russell-Westbrook-Trades und viele hätten hier lieber Mike Conley gesehen, doch D-Lo war vor allem in der Warriors-Serie erstaunlich solide. Sein Wurf kommt und geht, dafür ist er defensiv nicht so schlimm, wie es womöglich zu erwarten war. Dazu ist er ein guter Playmaker und entlastet so auch LeBron.

© getty Shooting Guard: AUSTIN REAVES Alter: 24 Stats Playoffs 2023: 15,4 Punkte, 4,8 Rebounds und 4,3 Assists bei 43,4 Prozent FG und 39,7 Prozent Dreier in 35,1 Minuten (12 Spiele) Er ist die Entdeckung der zweiten Saisonhälfte. Inzwischen lassen die Lakers Reaves viel mit dem Ball operieren und er kann tatsächlich aus dem Pick-and-Roll gute Offense liefern. Reaves hat inzwischen gelernt, wie er Fouls ziehen kann, selbst die großen Namen der Liga machen es nicht besser. Er ist aus der Starting Five längst nicht mehr wegzudenken.

© getty Small Forward: JARRED VANDERBILT Alter: 24 Stats Playoffs 2023: 5,3 Punkte, 3,7 Rebounds und 0,8 Steals bei 40,7 Prozent FG und 25,0 Prozent Dreier in 17,2 Minuten (12 Spiele) In Spiel 6 musste Vando für Dennis Schröder auf die Bank, es ist aber davon auszugehen, dass er gegen die Nuggets wieder starten wird. Er dürfte die Aufgabe bekommen, die Kreise von Murray einzudämmen, zumindest in Phasen. Seine Offense ist in dieser Postseason jedoch fast nicht existent, was es teilweise schwer macht, ihn über längere Strecken zu spielen.

© getty Power Forward: LEBRON JAMES Alter: 38 Stats Playoffs 2023: 23,4 Punkte, 10,0 Rebounds und 5,3 Assists bei 49,1 Prozent FG und 26,3 Prozent Dreier in 37,4 Minuten (12 Spiele) Was müssen wir zu ihm noch sagen? Auch mit 38 Jahren will der "Alte Mann" mehr - und wenn es darauf ankommt, kann er die Zeit auch zurückdrehen, wie er nicht zuletzt gegen Golden State zeigte. Der Dreier könnte besser fallen, aber LeBron bleibt ein Meister im Mismatch-Hunting und hat über seine Karriere alles gesehen.

© getty Center: ANTHONY DAVIS Alter: 30 Stats Playoffs 2023: 21,2 Punkte, 14,1 Rebounds, 1,4 Steals und 3,3 Blocks bei 53,0 Prozent FG und 27,3 Prozent Dreier in 36,9 Minuten (12 Spiele) Er ist der beste Verteidiger dieser Playoffs. Wie er in diesen Wochen den Ring beschützt, ist schlichtweg nicht von dieser Welt. Klappt das auch gegen Denver? Jokic ist der flexibelste Center der Liga und wird Davis vor Aufgaben stellen. Es bleibt wie immer die Frage, ob Davis sein Niveau konstant halten kann. Wie auch LeBron spielt er nicht immer auf dem höchsten Level.

© getty Los Angeles Lakers: Die Bankspieler DENNIS SCHRÖDER (Guard) Alter: 29 Stats Playoffs 2023: 7,5 Punkte, 2,9 Assists und 1,0 Steals bei 41,1 Prozent FG und 30,8 Prozent Dreier in 24,3 Minuten (12 Spiele) Lange war seine Rolle etwas schwammig, seit einigen Wochen herrscht aber Klarheit: Schröder soll die besten Guards des Gegners entnerven, sie auslaugen und im Angriff hin und wieder mit seinen Drives für Chaos sorgen. Das macht der Braunschweiger gut, nachdem er in der Memphis-Serie noch Achillessehnenprobleme hatte. Davon war gegen die Warriors nichts mehr zu sehen. Selbst gegen Konditionswunder Curry zeigte Schröder keine Anzeichen von Müdigkeit.

© getty LONNIE WALKER IV (Guard) Alter: 23 Stats Playoffs 2023: 6,8 Punkte, 0,9 Rebounds und 0,9 Assists bei 52,3 Prozent FG und 39,1 Prozent Dreier in 13,4 Minuten (9 Spiele) Lange nicht in der Rotation, dann wurde Walker plötzlich zum Helden von Spiel 4 gegen die Warriors. Er kann sich seinen eigenen Wurf kreieren und den Lakers Offense geben, wenn diese einer ihre Dürrephasen haben.

© getty MALIK BEASLEY (Guard/Forward) Alter: 26 Stats Playoffs 2023: 3,3 Punkte und 0,8 Rebounds bei 30,3 Prozent FG und 28,0 Prozent Dreier in 9,0 Minuten (10 Spiele) Die Walker-Rolle war eigentlich für Beasley angedacht, doch dieser in Los Angeles noch nicht wirklich angekommen. Wenn der Wurf nicht fällt, hat Beasley recht wenig anzubieten und das wurde dem 26-Jährigen zuletzt zum Verhängnis. Fraglich, ob wir ihn gegen sein Ex-Team sehen.

© getty TROY BROWN JR. (Forward) Alter: 23 Stats Playoffs 2023: 1,8 Punkte, 2,1 Rebounds und 1,0 Assists bei 34,6 Prozent FG und 14,3 Prozent Dreier in 11,2 Minuten (11 Spiele) Auch Brown purzelte aus der Rotation, seine Defense könnten die Lakers aber womöglich hier und da gebrauchen - insbesondere gegen Murray.

© getty RUI HACHIMURA (Forward) Alter: 25 Stats Playoffs 2023: 11,2 Punkte und 3,6 Rebounds bei 57,0 Prozent FG und 53,3 Prozent Dreier in 21,2 Minuten (12 Spiele) Hachimura hat sich dagegen festgespielt und scheint in diesen Playoffs einfach nicht daneben zu werfen. Der Trade für den Japaner hat sich schon jetzt ausgezahlt. Zeitweise spielte er auch Center neben LeBron in den Minuten ohne Davis. Das dürfte allerdings nur funktionieren, wenn Jokic ebenfalls pausiert.

© getty Coach: DARVIN HAM Es gibt sicherlich leichtere Aufgaben für einen Rookie-Head-Coach, doch Ham hat dieses Team tatsächlich auf Kurs gebracht und sich den Respekt seiner Stars erarbeitet. Gerade LeBron ist in dieser Hinsicht oft nicht leicht, dennoch stand Ham trotz des schwachen Starts nie zur Disposition. Das ist bemerkenswert, Ham gebührt Respekt. Los Angeles Lakers: Der Kader im Überblick PG SG SF PF C D'Angelo Russell Austin Reaves LeBron James Jarred Vanderbilt Anthony Davis Dennis Schröder Malik Beasley Troy Brown Jr. Rui Hachimura Wenyen Gabriel Shaquille Harrison Max Christie Lonnie Walker IV - Mo Bamba - - - - Tristan Thompson