NBA - Philadelphia 76ers: Joel Embiid zum MVP der Saison 2022/23 gewählt

Joel Embiid wurde zum MVP der Saison 2022/23 gewählt. Das gab die NBA am Dienstag bekannt. Er ist damit der erste Spiele der Philadelphia 76ers seit Allen Iverson 2001, der den Award gewinnt.

Embiid, der in den vergangenen zwei Jahren jeweils hinter Nikola Jokic auf Rang zwei der MVP-Wahl gelandet war, lag in diesem Jahr vor dem Center der Denver Nuggets und Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Brewers. Embiid ist damit auch der erste Spieler überhaupt, der mit dem Michael Jordan MVP Award ausgezeichnet wurde, nachdem der Preis erst in dieser Saison umbenannt worden war.

Embiid ist ferner der dritte Center nacheinander, der zum MVP gewählt wurde nach Jokic (zweimal) und er ist zudem der fünfte internationale Spieler nacheinander, der MVP wurde. Er zuvor schaffte es zweimal Giannis. Der Kameruner ist nun der sechste ausländische NBA-MVP insgesamt nach Giannis, Jokic, Hakeem Olajuwon (1993/94), Steve Nash (2005/06) und Dirk Nowitzki (2006/07).

Embiid spielte seine bislang beste Saison in der NBA, seit er als dritter Pick insgesamt von den Sixers im Draft 2014 gezogen worden war. Er führte die Liga zum zweiten Mal in Serie als Topscorer an (33,1 Punkte) und legte auch ein Career-High mit 54,8 Prozent aus dem Feld an. Zudem brachte es der 29-Jährige auf 10,2 Rebounds, 4,2 Assists und 1,7 Blocks pro Spiel.

Embiid führte die Sixers zum dritten Platz in der Eastern Conference. Und auch ohne ihn - er leidet derzeit an einer Knieverletzung - gelang es dem Team, Runde 2 der Playoffs zu erreichen. Embiid verpasst zuletzt das letzte Spiel der Serie gegen die Nets und den Opener gegen die Celtics am vergangenen Montag.

Für ein Novum sorgte derweil auch LeBron James: der viermalige MVP in Diensten der L.A. Lakers bekam erstmals in seiner Karriere keine einzige Stimme in der MVP-Wahl.

© getty Joel Embiid ist der sechste internationale MVP der NBA-Geschichte.

NBA: MVP 2022/23 - so wurde gewählt