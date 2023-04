NBA News - Marihuana wohl erlaubt, Saisonturnier kommt und Spieleminimum für Awards: Neuer Tarifvertrag zwischen NBA und Spielerunion NBPA beschlossen

Die NBA und die Spielerunion NBPA haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für die nächsten sieben Jahre geeinigt, das teilte die Liga mit. Offiziell muss der Vertrag noch ratifiziert werden, das gilt zu diesem Zeitpunkt jedoch nur noch als Formalität.

Die Inhalte des Vertrags (auf Englisch collective bargaining agreement, kurz CBA) wurden noch nicht veröffentlicht, einige Eckpfeiler wurden jedoch bereits in Medienberichten aufgedeckt. Adrian Wojnarowski (ESPN) habe erfahren, dass ein Turnier während der Saison sowie ein Minimum von 65 Spielen für Auszeichnungen wie MVP oder Rookie of the Year eingeführt werden.

Beim Turnier sollen demnach ab November einige Gruppenspiele in den Spielplan der Regular Season eingebunden werden, im Dezember soll ein K.O-Turnier mit acht Teams folgen. Das Final Four sei an einem neutralen Standort geplant, Las Vegas steht dazu wohl im Fokus. Alle Turnierspiel bis auf das Finale sollen zudem offenbar zur normalen Bilanz eines Teams zählen. Die Spieler des Champions werden laut Shams Charania (The Athletic) jeweils mit 500.000 Dollar belohnt.

Eine weitere spannende Neuheit ist die Duldung von Marihuanakonsum unter den Spielern. Im Testprogramm gegen Drogen, das im Jahr 2019 startete, wird dieser Stoff ab kommender Saison laut Charania nicht mehr untersucht.

NBA: Einschränkungen für Luxury-Tax-Teams im neuen CBA

Dazu kommen wohl einige Änderungen bei den Details, wie die Mannschaften Verträge abschließen dürfen und sich um das Cap Limit bewegen dürfen. Die wichtigsten Neuerungen sehen offenbar so aus:

Bei Vertragsverlängerungen darf das neue Gehalt wohl 140 Prozent so hoch sein wie beim vorherigen Vertrag. Zuvor war dies auf 120 Prozent limitiert. Dies könnte für Spieler wie Jaylen Brown oder Domantas Sabonis interessant werden.

Teams dürfen zukünftig drei statt zwei Two-Way-Contracts für Spieler, die sowohl in der NBA als auch der G-League spielen dürfen, abschließen.

Ein zweites Level von Salary Cap wird eingeführt, bei dem Teams ab 17,5 Millionen Dollar über dem eigentlichen Limit eingeschränkt werden bei ihren Verträgen mit Spielern. Diese Mannschaften dürfen dann wohl unter anderem keine taxpayer mid-level exception mehr abschließen und keine Spieler auf dem Buyout-Markt verpflichten.

Die Liga wollte wohl sogar ein hartes Cap Limit ohne Ausnahmen wie in der NFL durchsetzen, die Spielerunion habe jedoch dagegen gesteuert.

Das Abkommen wird diesen Sommer in Kraft treten und mindestens bis 2029 andauern. Dann werden beide Seiten die Möglichkeit haben, auszutreten. Falls keine Seite sich dafür entscheidet, wird der Vertrag um ein weiteres Jahr fortgesetzt.

Um den neuen Vertrag beschließen zu können, musste einer der beiden Seiten aus dem alten Abkommen austreten. Dieses trat am 1. Juli 2017 in Kraft und hatte ursprünglich eine Deadline für den 15. Dezember vergangenen Jahres, um einen Austritt zu verkünden. Die NBA und NBPA hatten sich zweimal darauf geeinigt, dieses Datum zu verschieben.