NBA: Playoff-Rennen der Western Conference: Tabelle, Restprogramm der Anwärter um Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Golden State Warriors und Co.

Die Regular Season neigt sich dem Ende entgegen und im Westen herrscht im Rennen um die Playoff-Plätze weiterhin maximales Chaos. Wir blicken auf die Restprogramme der beteiligten Teams.

Außerdem stehen die Ansetzungen für den letzten Spieltag noch nicht fest. Hier entscheidet die NBA stets kurzfristig, welche Partien wann beginnen, um eine mögliche Wettbewerbsverzerrung so gut es geht zu vermeiden.

Und nun kommen wir zu den verbleibenden Spielen aller Playoff-Kandidaten. Zur Erklärung: Gefettete Spiele bedeuten Back-to-Backs, bei kursiven Spielen hat der Gegner bereits am Tag zuvor gespielt.

Gefühlt jeden Tag gibt es ein Schlüsselspiel für die Platzierungen, das ist auch in der kommenden Nacht nicht anders:

Selten war das Rennen um die Postseason so eng wie in dieser Saison. Gleich neun Teams kämpfen noch um die direkte Qualifikation, für die Platz sechs nötig ist. Aber auch das Rennen um Platz zehn ist noch völlig offen.

Die Suns haben ohne den verletzten Kevin Durant zuletzt etwas Federn gelassen, sie befinden sich dennoch in der komfortabelsten Situation der Anwärter. Ein weiterer Vorteil: Phoenix bespielt fast nur noch Gegner aus dem Westen und bleibt fast ausschließlich in der eigenen Zeitzone.

Die Clippers waren zuletzt gut in Form, bevor sich Paul George verletzte. Der Forward wird den Rest der Regular Season fehlen. Das könnte kostspielig werden, da auf die Clippers noch einige direkte Duelle mit Playoff-Konkurrenten warten. Auch für sie ist der Platz in der Postseason noch alles andere als gesichert.

Durch den Sieg in Dallas haben die Dubs sich ordentlich Luft verschafft. Dazu müssen die chronisch auswärtsschwachen Warriors nur noch dreimal auswärts antreten. Wird der kommende "Home Stand" schadlos überstanden, sollte das mindestens für Platz sechs reichen.

Die Wolves bekommen zur rechten Zeit ihre Stars zurück. Karl-Anthony Towns gab gegen Atlanta sein umfeiertes Comeback und auch der zuletzt am Knöchel verletzte Anthony Edwards dürfte zeitnah wieder ins Geschehen eingreifen. Das Restprogramm hat es allerdings in sich für die Wolves.

Niemand kann freier als OKC aufspielen. Vor der Saison wurden 23 Siege prognostiziert, diese Hürde haben sie schon lange übersprungen. Die Thunder haben Blut geleckt und so schloss Coach Mark Daigenault zuletzt auch nicht aus, dass Superstar Shai Gigeous-Alexander auch in Back-to-Backs auflaufen wird. Zwei dieser Sorte warten noch auf die Thunder.

Es ist noch immer nicht klar, wann LeBron James zurückkehrt, dabei werden die Lakers ihn brauchen. Auf dem Papier ist das Programm nicht das Schwerste, allerdings wartet noch ein Stretch mit fünf Auswärtspartien am Stück. Die Spiele gegen OKC und Minnesota könnten zum Schlüssel werden.

© getty

New Orleans Pelicans (35-37)

Zion Williamson wird in der Regular Season nicht mehr zurückkehren, das gab das Team kürzlich bekannt. Das ist ein herber Rückschlag für die Pels, auf die noch ein schwerer Trip an die Westküste wartet. New Orleans wird sich steigern müssen, wenn es zumindest mit dem Play-In noch klappen soll.