NBA News: De'Aaron Fox mit gebrochenem Finger gegen Warriors fraglich - Kawhi Leonard fällt weiter aus

Die NBA-Playoffs werden weiterhin von Verletzungen beeinflusst: Star-Guard De'Aaron Fox von den Sacramento Kings könnte für Spiel 5 gegen die Golden State Warriors ausfallen, Kawhi Leonard fehlt den L.A. Clippers weiterhin. Auch die Minnesota Timberwolves müssen im nächsten Spiel auf einen Leistungsträger verzichten.

Der "Clutch Player of the Year" muss möglicherweise aussetzen: Die Sacramento Kings haben in der Nacht auf Dienstag bestätigt, dass sich De'Aaron Fox in Spiel 4 gegen die Golden State Warriors (125:126) die Fingerspitze des linken Zeigefingers gebrochen hat.

Trotz der Verletzung an seiner Wurfhand will der 25-Jährige laut ESPN aber im womöglich vorentscheidenden Game 5 in der Nacht auf Donnerstag (4.00 Uhr) in Sacramento antreten. Dafür müsste er aber mit einer Schutzhülle auf der Fingerspitze spielen. Offiziell ist er als "doubtful" (fraglich) gelistet.

Fox führt die Kings bei den Punkten und Assists an. In den vier Spielen gegen den Titelverteidiger aus Golden State kommt er im Schnitt auf 31,5 Punkte, 6 Rebounds und 7 Vorlagen. In Spiel 4 verbuchte er 38 Punkte.

L.A. Clippers: Kawhi Leonard fehlt gegen Phoenix Suns weiterhin

Die Clippers werden in Spiel 5 gegen Phoenix ohne ihren beiden Superstars Kawhi Leonard und Paul George antreten: Wie Head Coach Ty Lue am Montag erklärte, konnte Leonard nicht trainieren, er wird das dritte Spiel in Folge verpassen.

"Er ist auf jeden Fall verletzt", betonte Lue. "Das ist kein 'Load Management', wo er eine Auszeit nimmt. [...] Wenn er mit der Verletzung nicht spielen kann, muss es etwas Ernstes sein." Offiziell fehlt Leonard seit Spiel 3 mit einer Verstauchung im rechten Knie.

Eine ähnliche Verletzung zwingt George seit dem 21. März zum Zuschauen. Seine Rückkehr im Laufe der Serie ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Dafür müssen die Clippers angesichts ihres 1-3-Rückstandes in der Serie unbedingt in Phoenix (Mittwoch, 4 Uhr) gewinnen.

NBA Playoffs: Kyle Anderson und Dejounte Murray fehlen

Die Minnesota Timberwolves müssen Spiel 5 ihrer Serie gegen die Nuggets in Denver (1-3) ohne Forward Kyle Anderson bestreiten. Dieser hatte sich in Spiel 4 eine Augenverletzung zugezogen, als er von Teamkollege Anthony Edwards spät im dritten Viertel im Gesicht getroffen wurde. Daraufhin hatte er das Spiel verlassen, die Wolves gewannen am Ende mit 114:108 in Overtime.

Spiel 5 findet in der Nacht auf Mittwoch (3 Uhr) statt.

Die Atlanta Hawks müssen das drohende Playoff-Aus gegen die Boston Celtics (1-3) in der Nacht auf Mittwoch (1.30 Uhr) ohne Guard Dejounte Murray abwenden. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um eine Verletzung: Murray hatte gegen Ende von Spiel 4 einen Referee verbal attackiert und berührt - ein No-Go in der NBA. Er wurde von der Liga für ein Spiel suspendiert.

Murray kommt in der Serie im Schnitt auf 20,5 Punkte, 5,3 Rebounds und 6,1 Assists. Wer für ihn in die Starting Five rücken wird, ließ Head Coach Quin Snyder offen.