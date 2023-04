NBA News: Lauri Markkanen von Utah Jazz ist Most Improved Player

Forward Lauri Markkanen von den Utah Jazz ist zum Most Improved Player der abgelaufenen Regular Season gewählt worden. Damit wird der Finne für seine herausragenden Leistungen in dieser Spielzeit belohnt.

Der 25-Jährige lag in der Wahl am Ende mit 69 First-Place-Votes und 430 Punkten vor Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder (289 Punkte) und Jalen Brunson von den New York Knicks 91 Punkte). Insgesamt wurden acht Spieler von mindestens einem Experten auf Rang 1 gesehen, 13 Akteure erhielten mindestens einen Punkt.

Markannen war im vergangenen September als Teil des Trades von Donovan Mitchell von den Cleveland Cavaliers gekommen und zu diesem Zeitpunkt in den drei Saisons zuvor jeweils unter 15 Punkte pro Spiel aufgelegt. Bei den Jazz explodierte er dann aber: 25,6 Punkte bei fast 50 Prozent aus dem Feld. Utah startete die Saison stark und spielte lange um die Playoffs mit, Markkanen wurde im Februar zum ersten Mal ins All-Star-Team berufen.

Aktuell befindet sich der Finne in seiner Heimat, um in diesem Sommer seinen obligatorischen Militärdienst abzuleisten.

Most Improved Player Award 2022/23: Die Wahl im Überblick

*5 Punkte für Platz 1, 3 Punkte für Platz 2, 1 Punkt für Platz 3